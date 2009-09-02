Перші собаки з'явились у Китаї

Перші приручені вовки, які згодом дали початок собакам, з`явилися не пізніше 16 тисяч років тому на південь від річки Янцзи на території сучасного Китаю, упевнені автори нового масштабного генетичного дослідження, опублікованого в журналі Molecular Biology and Evolution.

Хоча собака є чи не першою свійською твариною, науковці досі розходяться в думці, де і коли перші дикі вовки були перетворені доісторичними людьми на свійських тварин.

Останнім часом на допомогу археологам прийшли генетичні методи, які дали змогу виявити мінливість геномів собак, які мешкають на різних континентах. На підставі мінливості можна судити, наскільки щільною і різноманітною була популяція тварин, яка вперше з`явилася на цій території.

У своїй новій публікації Петер Саволайнен (Peter Savolainen) з Королівського технологічного інституту Швеції з колегами показав, що його початкові припущення, які спричинили дискусію ще 2002 року, були все ж таки правильними і перші собаки справді з`явилися в Китаї. Більше того, учений зміг уточнити регіон приручення вовків і сказати, коли саме ця подія відбулася.

Для цього він проаналізував геноми більш як 1500 собак і 40 вовків по всьому світові, причому в дослідженні брали участь як породисті тварини, так і дворняжки. При цьому команда науковця практично повністю розшифрувала мітохондріальну ДНК (мтДНК) вісьмох вовків і 169 собак. На відміну від повного генома коротка молекула мтДНК передається з покоління в покоління в практично незмінному вигляді тільки по материнській лінії, а тому дозволяє судити про різноманітність жіночих особин у тій чи іншій популяції на зорі її розвитку.

Команда дослідників підтвердила, що собаки, які мешкають на південь від річки Янцзи, мають найбільш різноманітну ДНК, що містить велику кількість випадкових мутацій, котрі не зустрічаються у європейських і африканських тварин. Саме тут відбулося приручення вовків і сталося це не пізніше 16 тисяч років тому.

РІА "Новости"