Назвали нобелівських лауреатів у галузі фізики

Лауреатами Нобелівської премії у галузі фізики за 2009 рік стали вчені Чарльз КАО, Джордж СМІТ і Ульярд БОЙЛ.

Як повідомляє Газета.ру, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні рішенні шведської Королівської академії наук.

Вчені удостоєні премії за роботи у галузі волоконної оптики й напівпровідників. За словами представників Нобелівського комітету, ці вчені допомогли сформувати основи сьогоднішнього мережевого суспільства. «Вони створили багато практичних інновацій для повсякденного життя й надали нові інструменти для наукових досліджень», - констатується в заяві комітету.

Як повідомляє Лента.ру, сума премії цього року становить у кожній номінації 10 мільйонів шведських крон (975 тисяч євро).

Ч.КАО отримав половину цієї суми за свої роботи у галузі оптоволоконного зв`язку. Дж.СМІТ і У.БОЙЛ були відзначені Нобелівським комітетом за створення оптичних напівпровідникових схем. Їхні роботи лягли в основу функціонування сучасних CCD-матриць цифрових фотоапаратів. Учені поділили між собою другу половину премії.

Першу премію з фізики було вручено в 1901 році Вільгельму Конраду Рентгену за відкриття рентгенівського випромінювання. У 2008 році нобелівська премія з фізики дісталася американцю японського походження Йоїтіру НАМБУ за відкриття спонтанного порушення електрослабкої симетрії й двом ученим із Японії Макото КОБАЯСІ і Тосіхіде МАСКАВА за пояснення причин цього явища.