У 2008 році компанія ВОЛЯ планує повністю перейти на цифрове мовлення. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент компанії Сергій БОЙКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.БОЙКА, «якщо компанія збереже ту довіру клієнтів, яку вона має сьогодні, то в 2008 році Київ стане першим цифровим містом в Східній Європі». Хоча він не виключив, що? враховуючи сьогоднішню динаміку підключення нових абонентів до послуги цифрового телебачення компанії ВОЛЯ («Воля Преміум ТБ»), це може статися і раніше.

За даними С.БОЙКА, опитування компанією ВОЛЯ своїх абонентів показали, що 60% абонентів соціального пакета (що грунтується на аналоговій технології) хотіли підключитися до послуги («Воля Преміум ТБ»).

С.БОЙКО повідомив, що в 2007 році компанія ВОЛЯ направить основні зусилля на розвиток і модернізацію мережі не тільки в Києві, а й в інших містах, де присутня компанія. «Наступного року ми починаємо будувати волоконно-оптичну мережу в м. Львові», - сказав він. В Алчевську компанія вже побудувала волоконно-оптичну мережу, яка охоплює всю територію міста. В Чернівцях компанія планує розпочати пілотний проект запровадження високошвидкісного доступу в Інтернет.

За словами С.БОЙКА, компанія планує за два-три роки довести рівень сервісу в Львові й в інших містах до рівня, який забезпечений в столиці.

Він зазначив, що плановані інвестиції компанії в розвиток своєї мережі в Україні в 2007 році становитимуть 28,5 млн. дол., що на 10 млн. дол. більше, ніж інвестиції в 2006 році.

Компанія також має намір, окрім інфраструктурних проектів, розвивати і послуги, що надаються. «Зокрема, в плани компанії входить запровадження двох нових послуг — голосового зв`язку (вона вже йде) і відео за запитом — video-on-demand (у самому найближчому майбутньому), які посилять і зроблять ще привабливішою нашу пропозицію і для існуючих, і для нових клієнтів», - повідомив С.БОЙКО.