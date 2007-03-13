Чому вибухнув ”Зеніт” - висновки комісії

Аварія ракетоносія „Зеніт-3SL”№SL24 у січні 2007 році за програмою „Морський старт” сталася через випадкове потрапляння стороннього металічного предмета в насос окислювача двигуна 1 ступеня. Як повідомив сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську керівник центру інформаційних зв’язків державного конструкторського бюро „Південне” Юрій МОШНЕНКО, це офіційні висновки міжвідомчої українсько-російської комісії з причин аварії ракетоносія „Зеніт-3SL”№SL24”, яка завершила свою роботу 9 березня. Висновки зроблені на підставі аналізу телеметричних вимірів, досвіду відпрацювання двигуна.

Ю.МОШНЕНКО зазначив, що тип металевої частини, яка потрапила до двигуна, не встановлено, оскільки двигун згорів. За його словами, це могла бути металева частинка розміром від кількох міліметрів, що могла потрапити в паливо.

Комісія розробила рекомендації щодо виключення можливого повторення помилки при запуску ракетоносія та план-графік реалізації заходів зі штатної експлуатації ракетоносія „Зеніт-3SL” у подальшому. За словами Ю.МОШНЕНКА, наступний запуск ракетоносія за програмою „Морський старт” відбудетьсь влітку-восени 2007 року.

Ю.МОШНЕНКО наголосив, що у міжвідомчої комісії немає зауважень до двигуна Він також наголосив, що при випробуванні ракетоносія „Зеніт-3SL” також був випадок загоряння двигуна 1 ступеня, розробленого НВО „Енергомаш” (Хімки, Росія ) з аналогічної причини. Після цього було в об’єднанні „Південмаш” у Дніпропетровську створено майданчик з додаткового промивання та очистки баків та трубопроводів двигуна ракетоносія. Також російські розробники удосконалили двигун ракети.

Ю.МОШНЕНКО зауважив, що головне завдання міжвідомчої комісії не полягало у пошуку винних в аварії ракетоносія: „Головне завдання – реалізація заходів по недопущенню нештатних ситуацій в майбутньому та посилення контролю на всіх стадіях підготовки до запуску”.

Ю.МОШНЕНКО повідомив, що запуск „Зеніт-3SL” було застраховано. Страхова компанія, яку представник КБ „Південне” не назвав, посилаючись на конфіденційність інформації, також проводить розслідування причин аварії ракетоносія у Тихому океані.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня ракета-носій "Зеніт-3SL", яка мала вивести на орбіту комерційний супутник зв`язку в рамках програми "Морський старт", вибухнула відразу після запуску з платформи “Одісей” у Тихому океані. При вибуху ракети-носія ніхто з технічного персоналу не постраждав.

Ракета "Зеніт-3SL" – спільне виробництво Росії та України. Перший і другий ступені розроблені ДКБ "Південне" й виготовлені ДП "ВО "Південмашзавод". Третій ступінь (розгінний блок ДМ-SL) розроблений і виготовлений ВАТ "Ракетно-космічна корпорація "Енергія" ім. С.П.Корольова" (РКК "Енергія", м. Корольов, Московська область).