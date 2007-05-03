Штучний ніс потребує змащення (фото)

Роботу автоматичних детекторів запахів вдалося значно поліпшити, доповнивши сенсори штучним слизом. Як передає ВВС, відповідна наукова робота професора Університету Ворвіка Джуліана Гарднера (Julian Gardner) із співавторами опублікована в "Працях Королівського товариства".

Для створення слизу використовувалася суміш ряду полімерних матеріалів.

Детектори запахів мали значний недолік – вони набагато краще оцінювали силу запаху, ніж розрізнювали аромати. Робота Гарднера дозволила датчикам виконувати такі завдання, як розрізнення за запахом молока і вершків. Крім того, скоротився час, необхідний для аналізу.

Апаратура для вимірювання й оцінки запахів (ольфактометрії) широко використовується в харчовій промисловості, при виробництві ряду продуктів і напоїв. Існують також розробки для застосування ольфактометрів у цілях безпеки – на космічних кораблях і в рамках антитерористичних заходів.

В основі ольфактометричної техніки лежить той самий принцип, що й у людського нюху: численні датчики ідентифікують різні за конфігурацією молекули сполук.

Слиз, що покриває нюхові клітки тварин, має неоднакову реакцію на різні речовини. Тому вони з різною швидкістю проникають крізь слизовий шар і надходять на власне чутливі клітки. Мозок, обробляючи цю інформацію, може оцінювати склад повітря з достатньо високою точністю.

Додання аналогічної функціональності штучним вимірювачам запахів дасть змогу значно поліпшити їх чутливість, яка поки що значно нижча, ніж у живих істот.

У людини близько ста тисяч різних молекулярних рецепторів, які ідентифікують речовини, а прилади поки що здатні реєструвати від шести до дванадцяти запахів.

За оцінками дослідників, комерційне використання розробленої ними технології можливе в найближчі кілька років.

Лента.ру