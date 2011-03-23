З українських атомних станцій лише одна не пройшла сейсмічну оцінку

Запорізька атомна електростанція - єдина з українських атомних станцій при проектуванні не проходила оцінку сейсмічних ризиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході круглого столу на тему: «Енергетична безпека Європи», організованого Інститутом ім. Горшеніна, заявив заступник директора Інституту геодезії ім. Суботіна НАНУ Олександр КЕНДЗЕРА.

За його словами, в 70-ті роки, коли проектувалася ЗАЕС, територія, на якій вона розташована, вважалася безпечною з погляду вірогідності землетрусів.

«Проте зараз можна говорити про те, що і Запорізька АЕС, як і решта українських АЕС, потрапляє в зону ризику, хоча вірогідність могутнього землетрусу на цій території маловірогідна», - сказав О.КЕНДЗЕРА.

Він переконаний, що на всіх українських АЕС необхідно створити систему сейсмічного моніторингу, яка дозволить оцінити ризики можливих землетрусів.

«Звичайно, ніде в світі немає технологій, що дозволяють передбачити потужний землетрус хоча б за день до його початку. Тому від землетрусів стратегічні об`єкти захищають іншими методами. Визначають ступінь уразливості об`єкту сейсмічній дії й за допомогою конструктивних рішень скорочують ризик його руйнування. Всі реактори українських АЕС розраховані на землетруси силою 7-8 балів. Проте потрібно пам`ятати, що реактор на японській АЕС «Фукусіма» землетрус витримав, зруйновано було інфраструктурні об`єкти, що забезпечують його життєдіяльність. Саме їм сьогодні потрібно приділяти особливу увагу», - підкреслив О.КЕНДЗЕРА.

За даними експерта, вартість системи сейсмічного моніторингу для однієї АЕС становить 2-3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Зараз в Україні діють 4 АЕС: Рівненська, Південно-Українська, Запорізька та Хмельницька – з 15 енергоблоками.