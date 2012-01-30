В Ірані заарештовані адміністратори групи Facebook

22:01, 30 січня 2012
Наука та IT
830 0

За віртуальний конкурс краси

ВІраніспівробітникивідділуполіції,відповідальногоза безпекувІнтернеті,заарештували чотирьохадміністраторівгрупив соціальніймережіFacebook,в якій буворганізованийвіртуальнийконкурскраси,повідомляєРадіоСвобода.

КерівниквідділуКамальХадіанзаявив,що поліцейськівстановиликонтрольнадгрупою,яка,за його словами, поширювала"корупціюі безсоромність".

Середзаарештованих- двоєчоловіківі двіжінки.До втручанняполіцейських угрупувстигливступитипонад 25 тисячіранців- чоловіківі жінок -якіна закликорганізаторівпублікувалив соціальніймережісвої фотографії.Теперїм можутьзагрожуватипереслідування.

Доступдо соціальноїмережіFacebookвІранізаблоковано,протебагато користувачівІнтернетузнаходятьможливість обійтизаборону,використовуючиспеціальніпрограми.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter