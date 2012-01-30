В Ірані заарештовані адміністратори групи Facebook

За віртуальний конкурс краси

ВІраніспівробітникивідділуполіції,відповідальногоза безпекувІнтернеті,заарештували чотирьохадміністраторівгрупив соціальніймережіFacebook,в якій буворганізованийвіртуальнийконкурскраси,повідомляєРадіоСвобода.



КерівниквідділуКамальХадіанзаявив,що поліцейськівстановиликонтрольнадгрупою,яка,за його словами, поширювала"корупціюі безсоромність".



Середзаарештованих- двоєчоловіківі двіжінки.До втручанняполіцейських угрупувстигливступитипонад 25 тисячіранців- чоловіківі жінок -якіна закликорганізаторівпублікувалив соціальніймережісвої фотографії.Теперїм можутьзагрожуватипереслідування.



Доступдо соціальноїмережіFacebookвІранізаблоковано,протебагато користувачівІнтернетузнаходятьможливість обійтизаборону,використовуючиспеціальніпрограми.

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