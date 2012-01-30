В Ірані заарештовані адміністратори групи Facebook
За віртуальний конкурс краси
ВІраніспівробітникивідділуполіції,відповідальногоза безпекувІнтернеті,заарештували чотирьохадміністраторівгрупив соціальніймережіFacebook,в якій буворганізованийвіртуальнийконкурскраси,повідомляєРадіоСвобода.
КерівниквідділуКамальХадіанзаявив,що поліцейськівстановиликонтрольнадгрупою,яка,за його словами, поширювала"корупціюі безсоромність".
Середзаарештованих- двоєчоловіківі двіжінки.До втручанняполіцейських угрупувстигливступитипонад 25 тисячіранців- чоловіківі жінок -якіна закликорганізаторівпублікувалив соціальніймережісвої фотографії.Теперїм можутьзагрожуватипереслідування.
Доступдо соціальноїмережіFacebookвІранізаблоковано,протебагато користувачівІнтернетузнаходятьможливість обійтизаборону,використовуючиспеціальніпрограми.