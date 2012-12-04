Вода на Марсі виявилася значно "важчою" за земну

У ній виявилося значно більше важкого ізотопу водню - дейтерію, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Пола Мехеффі, керівника групи вчених, які працюють з хімічною лабораторією марсоходу.

"Співвідношення дейтерію і водню у воді, отриманій із зразків ґрунту, виявилося в п'ять разів вищим, ніж в земних океанах", - сказав П.Мехеффі на прес-конференції, присвяченій останнім результатам, які були отримані марсоходом.

За його словами, співвідношення звичайного водню і дейтерію (в атомах якого є зайвий нейтрон) дозволить краще зрозуміти еволюцію атмосфери та гідросфери Марса.

Марсохід Curiosity здійснив посадку на поверхню Марса 6 серпня. На борту Curiosity встановлені десять наукових інструментів загальною масою 75 кілограмів, які дозволяють марсоходу проводити детальні геологічні та геохімічні дослідження, вивчати атмосферу і клімат планети, шукати воду і її сліди, органічні речовини і визначати - чи був колись Марс придатний для життя, і чи є на ньому місця, придатні для життя зараз.