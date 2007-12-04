Nokia зніме у власників телефонів відбитки пальців

Компанія Nokia запатентувала в США сенсорний дисплей, який розпізнає відбитки пальців господаря і автоматично розблоковується від дотику.

Такий дисплей може порівнювати одержані відбитки з базою даних користувачів і по-різному працювати залежно від того, хто візьме його в руки. Як тільки господар прибирає руку від дисплея, він блокується. Поки невідомо, як в Nokia припускають уникнути випадкового розблокування телефону, наприклад, при торканні його рукою в кишені.

Це не перший винахід Nokia у галузі сенсорних дисплеїв. На початку листопада компанія заявила про створення дисплея, що забезпечує тактильні відчуття натиснення на кнопки.

Сенсорні дисплеї у стільникових телефонах стали популярними після випуску компанією Apple смартфона iPhone. В останньому використовується технологія Multitouch, що дозволяє управляти функціями за допомогою декількох одночасних дотиків до екрану.

Відомими недоліками всіх пристроїв, що використовують сенсорні екрани для управління, є швидке забруднення дисплея і поява на ньому подряпин.

Лента.ру