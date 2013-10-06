Членство у CERN може запобігти "витоку мізків" за кордон - експерт

Про це у коментарі Радіо Свобода заявив офіційний представник України у CERN Геннадій Зинов’єв. Говорячи про угоду Києва зі швейцарською лабораторією, вчений нагадує: фізики з України і до цього працювали у CERN, однак віднині робота триватиме на офіційному рівні.

За словами віце-премʼєра України Констянтина Грищенка, який підписував угоду, новий статус – це додаткові можливості не лише для українських вчених, але й для економіки: асоційоване членство зокрема дає можливості для співпраці з CERN промисловим підприємствам, які, наприклад, можуть створювати якісь деталі для «цернівських» установок.

Окрім того, статус асоційованого члена передбачає доступ до студентських та індивідуальних грантів організації, а також – що найголовніше – роботу напряму з експериментами, які проводять вчені найбільшої у світі лабораторії фізики високих енергій.

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Представник України в CERN Геннадій Зиновʼєв пояснює, що «робота напряму» значить більш офіційний формат співпраці. Фізик нагадує, що українські вчені працювали у женевській лабораторії ще з початку 90-х, однак більшість із них встигли за цей час стати науковою гордістю інших країн, бо держава Україна для їхньої роботи не дала нічого, крім паспорту і, можливо, освіти.

«CERN із нами спілкувався серйозно завжди. Держава з нами не спілкувалася протягом деякого часу. Але останнім часом якось усе змінюється. Це важливо вже не для людей моєї генерації – це важливо для молоді. Якщо держава знайде можливість підтримувати молодь, яка дійсно дуже серйозно намагається працювати в CERN, то, мені здається, в України будуть перспективи», – зазначає він.

Свого часу Україна, зокрема, брала участь в оснащенні Великого адронного колайдера. За словами Геннадія Зиновʼєва, при прийомі на роботу у CERN завжди надавали перевагу громадянам країн-учасниць проекту, однак українські вчені неодноразово довели унікальність своїх технологій, тож на них видавали кошти окремо. Однак не урядові України чи якійсь із держструктур, а особі, до якої женевська лабораторія мала довіру.

Асоційоване членство вимагатиме від України щорічних грошових внесків, про точну суму офіційно поки не говорять. Серед країн, які нині прагнуть до асоційованого членства у CERN, є й Росія, всього до проекту вже долучилося понад 20 європейських країн.