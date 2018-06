Дуров відкликав заяву про те, що йде з «ВКонтакте»

Засновник «ВКонтакте» Павло Дуров, 1 квітня повідомив про намір покинути пост гендиректора соціальної мережі, в ніч на четвер надіслав членам ради директорів лист, який відкликає його заяву про звільнення. Про це повідомляє Forbes.ru.

Текст листа, написаного англійською мовою, є в розпорядженні Forbes.

«Sine [можливо, since - Forbes.] it came to my knowledge that my resignation at this moment can create unnecessary risks for our company, I intend to remain and serve as the CEO» («Оскільки до мого відома дійшло, що моя відставка зараз може створити непотрібні ризики для нашої компанії, я маю намір залишитися і працювати в якості генерального директора»), - зазначається в документі.

Два джерела, близькі до ради директорів «ВКонтакте», повідомили, що в середу Павло Дуров зустрічався з Іллею Щербовичем, президентом фонду United Capital Partners (UCP), що володіє 48% «ВКонтакте», зазначає Forbes.

У фонді UCP в четвер підтвердили отримання листа Дурова, пообіцявши прокоментувати ситуацію після з'ясування всіх деталей. Зв'язатися з главою USM Advisors Іваном Стрешинським не вдалося. Отримати коментар Павла Дурова теж не вдалося.

Як раніше повідомлялося, Павло Дуров, що запустив «ВКонтакте» в 2006 році та з того часу беззмінно займав посаду гендиректора, 1 квітня повідомив, що вирішив скласти свої повноваження і більше не зацікавлений у формальних постах у «ВКонтакте».