Apple презентувала нові MacBook / скріншот

Apple презентувала нові MacBook, які будуть працювати під управлінням власних процесорів кампанії M1.

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Головною особливістю нового MacBook є те, що він працює на базі власного процесора ARM для Mac: M1, замість Intel.

Новий MacBook такий же тонкий і легкий, але тепер з можливістю запуску iOS-додатків.  

Про плани відмовитися від процесорів Intel Apple заявила ще в червні. Сьогодні стало відомо, що це 13-дюймовий MacBook Air, MacBook Air, MacBook Pro і Mac Mini.

Ціна нових MacBook стартує від 999 доларів.

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Автор: УНІАН