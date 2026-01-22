В Іспанії сталася четверта залізнична аварія за останні 5 днів, - ЗМІ

Приміський поїзд зачепиився за будівельний кран, постраждало четверо людей.

В іспанському регіоні Мурсія стався залізничний інцидент. Це вже четверта залізнична аварія в Іспанії, починаючи з 18 січня, повідомляє Sky News.

Як зазначається у публікації, служби екстреної допомоги регіону Мурсія повідомили, що четверо людей отримали легкі травми внаслідок інциденту поблизу портового міста Картахена. Після зіткнення потяг встояв на рейках. Інцидент стався близько полудня, а близько 13:30 за місцевим часом рух на лінії було відновлено.

Тим часом іспанський залізничний оператор Adif повідомив в соцмережі X, що рух на цій лінії було перервано через "потрапляння крана, який не належить залізниці, на колію".

Водночас відзначається, що це вже четвертий такий інцидент в Іспанії з неділі, 18 січня, коли в залізничній катастрофі загинуло щонайменше 43 людини, понад 150 людей отримали поранення. Тоді поїзд із 289 пасажирами, що рухався з Малаги до Мадриду, зійшов з рейок і врізався в зустрічний потяг, що прямував з Мадрида до Уельви, з приблизно 200 людьми.

У вівторок, через два дні після інциденту в Андалусії, приміський поїзд зійшов з рейок після того, як на колії через сильний дощ поблизу міста Барселона впала підпірна стіна. В інциденті загинув машиніст потяга, а четверо пасажирів отримали серйозні поранення. Того ж дня сталася аварія на залізниці і в північно-східному регіоні Каталонії.

У відповідь на другий і третій інциденти найбільша профспілка машиністів Іспанії оголосила триденний загальнонаціональний страйк, який має розпочатися 9 лютого.

Оголошуючи про страйк, профспілка SEMAF заявила: "Серйозні аварії в Адамузі та Геліді, обидві з жертвами, є переломним моментом. Ми вимагаємо вжити заходів для забезпечення безпеки на залізниці".

Також профспілки залізничників вимагатимуть притягнути до кримінальної відповідальності "тих, хто відповідає за забезпечення безпеки залізничної інфраструктури".

Інші інциденти на залізниці останнім часом

Як повідомляв УНІАН, в останні дні минулого року через снігопади та аварію на залізниці було ускладнено рух потягів у Польщі. Аварія на залізниці в Прушкові та складні погодні умови змусили пасажирів зважати на скасування поїздів та тривалі затримки. Понад годину стояло 16 поїздів.

А в листопаді минулого року також у Польщі диверсанти пошкодили ділянку залізниці, яка веде в Україну. Як повідомив тоді премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, інцидент стався на ділянці залізничної колії у Мазовецькому воєводстві, яка з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною. Пошкодження будо зафіксовано 16 листопада. Польський прем'єр не виключив, що колію було пошкоджено внаслідок диверсії.

Також наприкінці грудня минулого року внаслідок аварії і знеструмлення залізничної лінії в тунелі, що сполучає Європейський континент і Велику Британію, було скасовано рух поїздів між Лондоном і Брюсселем. "Через проблему з електропостачанням і несправний поїзд "Le Shuttle" тунель наразі закритий. На жаль, це означає, що сьогодні ми змушені призупинити всі послуги до подальшого повідомлення", - заявляли 30 грудня 2025 року представники міжнародного високошвидкісного залізничного сервісу "Eurostar"

