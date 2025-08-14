В Ефіопії знайшли стародавні зуби, які належать виду роду австралопітеків, предків людини, який раніше не зустрічався.

На північному сході Ефіопії дослідники виявили останки раніше невідомої гілки людства.

Скам'янілості, що включають зуби віком від 2,8 до 2,6 млн років, належать представнику роду австралопітеків, який раніше не зустрічався - того ж роду, до якого належить знаменита скам'янілість Люсі, пише Scientificamerican.

Вони показують, що цей нещодавно ідентифікований представник людського сімейства жив пліч-о-пліч із ранніми представниками роду Homo.

Група вчених поки не дала новому виду назви, оскільки для цього необхідно більше скам'янілостей з інших частин тіла. Однак порівняння зубів з іншими скам'янілостями з того ж місця в Ефіопії, а також з іншими скам'янілостями гомінінів показало, що вони досить специфічні, щоб являти собою новий для науки вид австралопітеків.

Разом із попередніми знахідками нові скам'янілості показали, що принаймні чотири лінії гомінінів (істот, ближчих до людей, ніж до шимпанзе і бонобо) мешкали в Східній Африці від 3 до 2,5 млн років тому.

Команда працює над відповіддю на питання про те, як ці гомініни могли ділити ландшафт. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що вони віддавали перевагу різній їжі. Дослідження емалі їхніх скам'янілих зубів можуть дати ключ до розгадки того, що вони їли.

Колись учені вважали, що еволюція людини була безперервним процесом, під час якого наші предки еволюціонували лінійно від мавпоподібного предка до серії дедалі більш людиноподібних форм. Нова знахідка підкреслює складність походження людини.

Зазначається, що хоча Homo sapiens є єдиним видом гомінінів на Землі сьогодні, упродовж більшої частини існування людства кілька видів гомінінів ділили планету.

"Наше генеалогічне древо більше схоже на кущ із безліччю тупикових гілок - невдалих еволюційних експериментів, що проводилися поза нашою прямою лінією предків", - зробило висновок видання.

