Астрофізик розповів, чого ніколи не зможе зробити штучний інтелект

Вчений вважає, що ШІ - це лише інструмент у руках людини.

Наразі багато говорять про те, що штучний інтелект (ШІ) замінить людей практично у всіх завданнях. Однак такі твердження викликають скептицизм у наукових колах.

Як написав у колонці для Forbes професор фізики та астрономії в Рочестерському університеті Адам Франк, він глибоко вражений тим, на що здатний ШІ, але абсолютно ясно, що це лише інструмент.

"Немає нікого "всередині", хто міг би відтворити хоча б малу частину того, що робить людину унікальною", – висловив думку астрофізик.

Як приклад він навів японську групу під назвою Atarashii Gakko! Вчений зазначив, що вона складається з 4 дівчат у шкільній формі, які грають все – від панк-року до хіп-хопу та джазу, і при цьому виконують сучасний танець, від якого багато хореографів були б у захваті.

Вчений зазначив, що важлива саме їхня креативність, а штучний інтелект ніяк не зміг би створити те, що створюють Atarashii Gakko!

"Звичайно, ви могли б сказати своєму улюбленому ШІ: "Зроби мені відео, де чотири дівчини в японських матроських фуку виконують панк-рок-пісню з сучасною танцювальною хореографією, одночасно загрозливо і мило". Але в цьому-то й суть. Вам, людині, довелося б придумати цю дивну ідею. Крім того, я сумніваюся, що ваш ШІ зміг би створити щось хоча б наполовину таке ж приголомшливе", – вважає астрофізик.

Франк міркує, що є багато приводів для радості, оскільки ШІ відкриває дивовижні горизонти в можливостях людини. Але є й багато приводів для занепокоєння, оскільки ШІ нав'язують усім в ім'я "продуктивності".

"Однак одне ясно: людська креативність виходить за рамки та межі, і штучний інтелект ніколи не зможе відтворити це самостійно", – підсумував вчений.

Нещодавно повідомлялося, що ШІ допоміг вченим відкрити нові фізичні закони, пов'язані з четвертим станом речовини. У своєму дослідженні за допомогою ШІ вчені зробили одне з найдетальніших на сьогоднішній день описів фізики, що керує пиловою плазмою.

