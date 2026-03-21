Камера на дні Тихого океану зафіксувала те, до чого вчені не були готові (відео)

Неймовірні кадри вдалося зняти команді National Geographic Pristine Seas під час експедиції до берегів Тувалу.

Коли вчені встановлюють на морському дні приховані камери, відомі як BRUVS (дистанційні підводні відеосистеми з приманкою), вони зазвичай готові побачити практично що завгодно. Однак, коли команда National Geographic Pristine Seas встановила таку систему в районі рифу біля Ніулакіти, невеликого острова на півдні Тувалу, сталося щось особливо дивовижне.

Цікавий восьминіг потягнув їхню обтяжену камеру з такою силою, що зрушив її з місця, пише Discover Wildlife.

"На цих кадрах ми бачимо, як денний восьминіг (Octopus cyanea) підтягує контейнер із приманкою системи BRUVS до свого виступу на сусідній скелі та починає досліджувати його своїми щупальцями", – зазначає Кріс Томпсон, морський еколог із National Geographic Pristine Seas.

"Дегустація" металу – навіщо хижак намагався розкрити наукове обладнання

Восьминоги неймовірно розумні і володіють особливими способами сприйняття навколишнього світу, наприклад, за допомогою хімічних рецепторів на щупальцях.

"Восьминоги полюють, "пробуючи на смак" здобич за допомогою спеціальних рецепторів на присосках своїх щупалець", – заявляє Томпсон. "Тому, як тільки він захоплює контейнер, цей восьминіг починає обмацувати його, відчуває смак смачних сардин усередині і намагається пробратися всередину".

Зсунути камеру – завдання не з легких. "Ці камерні установки (BRUVS) обтяжені свинцевими вантажами на опорах і досить важкі (близько 10–15 кг), тож те, що восьминіг може їх зсунути, вражає!" – зазначає він.

