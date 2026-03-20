Люди захопили Землю швидше, ніж це можна пояснити еволюцією

Секрет нашого успіху полягає не в біологічній адаптації.

Люди розселилися по всьому світу зі швидкістю, з якою не зрівняється жодна інша дика хребетна тварина. Ми живемо в пустелях, тропічних лісах, високогір'ях і в умовах сильного холоду. Більшість тварин не можуть впоратися навіть з невеликою частиною цього діапазону.

То як же одному виду це вдалося? Нове дослідження Університету штату Арізона (ASU) стверджує, що основна відповідь криється не в наших генах. Вона – у нашій культурі, пише Earth.

Як люди досягли глобального домінування

Дослідження було опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Еволюційний антрополог Чарльз Перро стверджує, що люди стали домінувати в глобальному масштабі в основному завдяки культурній еволюції – швидкому поширенню інструментів, знань і соціальних норм, – а не в очікуванні повільної генетичної адаптації до кожного нового середовища.

"Коли люди переміщалися в нові середовища, їм не потрібно було чекати генетичних мутацій, щоб адаптуватися до арктичного холоду, тропічних лісів, пустель або високогір’я", – заявляє Перро, науковий співробітник ASU.

Натомість люди адаптувалися завдяки технологіям, що передавалися культурно, екологічним знанням та кооперативним соціальним нормам. Інновації в одязі, житлі, стратегіях полювання, обробці їжі та соціальній організації могли швидко поширюватися через соціальне навчання.

Цифри, які роблять людину винятком

Перро переводить "захоплення планети" людьми в сухі цифри, і контраст величезний. Люди займають близько 132 мільйонів квадратних кілометрів суші. Для порівняння, типовий вид диких ссавців займає близько 165 квадратних кілометрів. Це не просто невелика різниця. Це інша категорія існування.

Аргумент Перро полягає в тому, що якби люди були звичайними ссавцями, які покладаються в основному на генетичну еволюцію, наше глобальне поширення виглядало б зовсім інакше. Щоб досягти такого ж ареалу, як наш, лише за рахунок біології, знадобилася б величезна кількість часу та диверсифікації – того виду, який зазвичай виникає при поділі на безліч видів, що адаптуються окремо.

Культура як найкоротший шлях

Генетична адаптація реальна, і у людей її достатньо. Але зміни на основі генів зазвичай відбуваються повільно, особливо коли популяція мала або коли середовище змінюється швидше, ніж можуть поширюватися мутації. Культура працює інакше. Якщо одна група знаходить кращий спосіб шити одяг, зберігати їжу, полювати або будувати житло, ці знання можуть швидко поширюватися через навчання, наслідування та обмін. Адаптація може перескакувати від людини до людини і від групи до групи, не потребуючи нової ДНК.

Перро стверджує, що ця система культурної спадковості, по суті, дає людям другий двигун еволюції. Вона дозволяє нам пристосовуватися до нового екологічного тиску в ті терміни, які були б неможливі лише через біологію. "Це дослідження допомагає помістити унікальність людини в вимірювану еволюційну перспективу", – заявив Перро. "Ми часто говоримо, що культура робить нас іншими, але тут ми можемо оцінити, наскільки саме.

Результати припускають, що культурна еволюція стиснула те, що зазвичай потребувало б приблизно 88 мільйонів років біологічної диверсифікації, у період близько 300 000 років всередині одного виду". Іншими словами, культура не просто трохи допомогла. У його моделі вона колосально прискорила те, що зазвичай зайняло б у лінії ссавців майже неймовірну кількість часу.

Своєрідна "адаптивна радіація"

У біології "адаптивна радіація" зазвичай стосується поділу лінії на безліч видів, кожен з яких спеціалізується на різних середовищах. Згадайте в’юрків Дарвіна або ссавців, які зайняли ніші після вимирання динозаврів. Перро припускає, що недавня історія людства виглядає аналогічно за результатом – швидке розширення в різноманітні місця проживання, – але механізм тут інший. Людям не знадобилися тисячі нових видів, щоб зробити це. Ми залишилися одним видом і замість цього диверсифікувалися культурно.

"Це переосмислює недавню історію людства як свого роду адаптивну радіацію, але засновану на культурній диверсифікації, а не на видоутворенні. Це показує, що додавання системи культурної спадковості змінює те, наскільки швидко і широко може поширюватися лінія", – пояснив він.

Таким чином, замість розгалуження видів ви отримуєте розгалуження наборів інструментів. Розгалуження образів життя. Ви отримуєте системи локальних знань, які підходять конкретному місцю і можуть поширюватися або об'єднуватися при зустрічі людей.

Географічний ареал людського масштабу

Перро підійшов до цього як до проблеми макроеволюції, використовуючи широкі порівняння серед ссавців, щоб оцінити, що зазвичай потрібно для досягнення географічного ареалу людського масштабу. Спочатку він склав карти географічних ареалів для майже 6000 видів наземних ссавців, потім об'єднав ці ареали у більші біологічні групи, такі як роди, родини та ряди.

Це дозволило йому порівняти розмір та екологічне різноманіття ареалів ссавців із глобальним ареалом людини. Потім він змоделював, як розмір ареалу співвідноситься з трьома показниками еволюційних змін: віком лінії, кількістю видів і варіацією маси тіла. Ці взаємозв'язки дають можливість оцінити, яка біологічна диверсифікація зазвичай необхідна групам ссавців для досягнення величезних ареалів.

Нарешті, він порівняв ареали видів ссавців з територіями людських культурних груп. Ця остання частина покликана зафіксувати щось характерне для людей: як вид ми є глобальними універсалами, але як культурні групи ми часто вузько спеціалізуємося на місцевих умовах. Перро стверджує, що культурна еволюція робить це можливим – один вид, який може бути скрізь, але по-різному.

Культура як головна еволюційна сила

На одному рівні дослідження присвячене унікальності людини. Але воно також присвячене створенню інструментів для вивчення людської еволюції з використанням того ж кількісного підходу, який дослідники застосовують до інших тварин. "Це дослідження є частиною ширших зусиль зі створення кількісної науки про макроеволюцію людини", – підкреслив Перро.

Об'єднуючи великі порівняльні набори даних з еволюційною теорією, ми можемо почати вимірювати відмінну роль культури у формуванні траєкторії нашого виду способом, який раніше був майже неможливим. Головний висновок полягає в тому, що культура – це не просто прикраса поверх біології.

З цієї точки зору, це потужна еволюційна сила, що дозволяє людям адаптуватися і розширюватися зі швидкістю, яку одна біологія дозволяє вкрай рідко. Ось чому нам не знадобилися мільйони років, щоб захопити світ. Нам знадобилися ідеї, які могли переміщатися швидше, ніж гени.

