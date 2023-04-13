Вчені встановили, що новий автомобіль буквально переповнений шкідливими канцерогенними речовинами.

Для деяких немає нічого більш розкішного, ніж запах новенької машини. Цей аромат - суміш летких парів, вироблених свіжообробленими поверхнями і оббивкою. Однак тривале вдихання цих запахів може згубно позначитися на здоров'ї. Про це свідчать результати нового китайсько-американського дослідження, повідомляє Science Alert.

Вчені виявили, що рівень деяких хімічних речовин, які викликають рак, перевищують безпечні норми в салоні нового автомобіля протягом 12 днів. Йдеться про формальдегід та бензол.

Польовий експеримент показав, що рівні канцерогенів змінювалися всередині закритого автомобіля в залежності від температури.

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Дослідження оцінювало вплив водіїв таксі та пасажирів (які зазвичай проводять у машині 11 годин та 1,5 години на день відповідно) летких сполук, які можна вдихати, всмоктувати через шкіру або ковтати.

Позашляховик середнього розміру, що використовувався в експерименті, був обшитий пластиком, штучною шкірою, тканиною та повстю. Ці матеріали відразу після виробництва виділяють в повітря різні леткі органічні сполуки. Цей процес відомий як дегазація.

Дослідники взяли проби повітря з автомобіля і за допомогою газової хроматографії-мас-спектроскопії визначили концентрації 20 хімічних речовин в різні моменти часу. По мірі того, як машина нагрівалася протягом дня, її температура всередині сильно коливалася: від 21 °C до 63 °C.

Концентрація летких хімічних речовин також мала циклічний характер, який визначався температурою поверхні, а не температурою повітря всередині автомобіля.

Людей на планеті стане значно менше до кінця століття - нове дослідження

Нове дослідження показало, що економічний розвиток, поширення доступу до освіти та медичних послуг призводять до зниження народжуваності. Якщо світ буде рухатися в тому ж напрямку, що і зараз, населення всієї планети може скоротитися до 7 мільярдів, проти нинішніх 8 мільярдів.

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