Дешеві українські дрони перетворили фронт у величезну 'кілзону', - The Telegraph

Дешеві FPV та аматорські БПЛА стали головною ударною силою війни, змінюючи тактику бою та психологію фронту.

Після чотирьох років війни в Україні класична артилерія та танки відійшли на другий план. На полі бою домінують дрони, які, за словами президента України Володимира Зеленського, відповідають за 80% щоденних втрат російських сил, пише The Telegraph.

"Дрони перетворили фронт на швидкозростаючі "кілзони", де перебування на відкритій місцевості для солдата рівносильне смертному вироку", – зазначив Зеленський.

Дешеві дрони, які стали смертоносними

На початку війни ключову роль відіграв підрозділ "Аеророзвідка", що складався з IT-фахівців і волонтерів. Саме вони допомогли зупинити колону російських танків під Києвом та запобігти захопленню аеропорту Гостомель.

"Ми використовували дрони, оснащені тепловізорами, щоб скидати бомби вагою 1,5 кг на колону противника", – розповів австралійський доброволець "Капелан" з 3-го армійського корпусу.

Дрони FPV, спершу аматорські, швидко перетворилися на високоточні машини для ураження живої сили та бронетехніки.

Втрати та технологічний прорив

До літа 2023 року Україна втрачала до 10 000 дронів на місяць, включно з розвідувальними БПЛА та одноразовими "камікадзе". Проте, попри великі втрати, FPV-дрони знищували танки та бронетехніку, що оцінювалася у мільйони доларів.

Виробництво дронів зросло: у 2024 році в Україні виготовили понад два мільйони БПЛА, включно з модифікаціями для збільшеної вантажопідйомності та тривалості польоту. Капелан каже:

"Найголовніше – це просто не бути поміченим. Якщо вони вас помітять, то полюватимуть за вами".

Нові технології та боротьба за радіочастоти

Дрони України еволюціонували з використанням штучного інтелекту, оптоволоконного зв’язку та автоматичного наведення на ціль, щоб обійти глушилки противника.

Безпілотники Saker Scout можуть самостійно захоплювати ціль при втраті зв’язку з пілотом.

Оптоволоконні дрони залишаються стійкими до радіоперешкод, а Росія також почала масштабувати цю технологію.

"Поки ми не зрозуміємо, як глушити оптоволоконні дрони, ми просто продовжуватимемо отримувати удари", – зауважив військовий експерт Чеплейн.

Дрони як психологічна зброя

FPV-дрони змушують солдатів пересуватися повільно, ховатися та використовувати імпровізовані укриття.

"Я перевозив пораненого друга, нам знадобилося шість годин, щоб пройти приблизно 800 метрів. Ми повзали, ховалися та сиділи під деревами", – згадує Капелан.

Водночас західні війська починають адаптуватися до використання безпілотників, але їх ефективність у НАТО поки не стала повністю інтегрованою в тактику.

