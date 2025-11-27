NASA зафіксувало таємниче зелене сяйво на Юпітері: що це було (фото)

Космічний апарат Juno зафіксував на Юпітері яскравий зелений спалах, що рухався з неймовірною швидкістю та досі не має наукового пояснення.

Космічний апарат Juno вперше сфотографував яскравий зелений спалах біля північного полюса Юпітера. Він рухався настільки швидко, що його встигли зафіксувати лише завдяки надточній роботі камери JunoCam. Науковці досі не можуть погодитися, що саме стало причиною дивного випромінювання, пише ECOticias.

Як NASA виявило загадкове світіння

Місія Juno досліджує Юпітер з 2016 року, а знімок зеленого сяйва став одним з її найбільш обговорюваних результатів. Камера JunoCam зафіксувала раптовий спалах під час прольоту над північним полюсом газового гіганта. За оцінками NASA, об’єкт рухався з надзвичайною швидкістю, що робить фотографію унікальною.

Поява світіння одразу спричинила хвилю гіпотез — від природних атмосферних явищ до менш звичних інтерпретацій.

Що це могло бути: головні версії вчених

Найпоширеніше пояснення — удар потужної юпітеріанської блискавки. Відомо, що на Юпітері виникають гігантські електричні розряди, спричинені хмарами з водно-аміачними сумішами. Такі блискавки значно сильніші, ніж на Землі, і можуть породжувати світіння різних спектрів.

Проте існують і інші версії. Деякі дослідники припускають, що зелений відтінок міг з’явитися через випромінювання газів у верхніх шарах атмосфери Юпітера, які при зіткненні з зарядженими частинками світяться зеленим.

І залишається головне питання: цей спалах — це рідкісна подія, чи природне явище, яке просто раніше не вдавалося зафіксувати через його швидкоплинність?

Чому відкриття важливе для Землі

Попри ажіотаж, вчені поки не знають, чи має зелене сяйво якесь значення для Землі. Єдине підтвердження, яке дає це відкриття, — блискавки та електричні явища не є унікальними для нашої планети. На інших світах вони можуть бути ще потужнішими та непередбачуванішими.

Дані Juno підтверджують: навіть після десятиліть досліджень Юпітер продовжує дивувати, а новий зелений спалах може стати початком значно масштабнішого відкриття.

Науковці чекають нових прольотів Juno, щоб зібрати додаткові дані й нарешті з’ясувати — що саме приховує загадкове світіння, яке блимнуло на найбільшій планеті Сонячної системи.

