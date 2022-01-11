+
  1. Новини
  3. Наука
читать на русском

Телескопу "Джеймс Вебб" може вистачити палива на 20 років роботи - NASA

Марта Гичко

13:51, 11.01.22
2 хв. 73

Найдорожчий та найпотужніший телескоп в історії людства "Джеймс Вебб" (James Webb) зможе працювати не 5 років, як вважалося раніше, а 20. Саме на стільки часу йому повинно вистачити палива.

Про це повідомив системний інженер NASA Майк Мензел на брифінгу після розгортання основного дзеркала.

Фахівець зауважив, що завдяки точності при коригуванні курсу та ефективності виведення телескопа на орбіту ракетою "Аріан 5" у "Джеймса Вебба" тепер є запас палива приблизно на 20 років. 

Читайте такожТелескоп "Джеймс Вебб" успішно розгорнув велетенське дзеркало, вкрите золотом (відео)Проте в NASA зазначають, що остаточні дані про термін роботи телескопа будуть після завершення роботи з його налаштування.

Нагадаємо, що спочатку фахівці оцінили термін служби обсерваторії у 5 років. Однак вже перед запуском в NASA заявили, що "Джеймс Вебб" пропрацює від 5 до 10 років. Після запуску фахівці повідомили, що телескоп пропрацює понад 10 років.

Зазначимо, що загалом на створення телескопа витратили понад 10 мільярдів доларів. Його велетенське дзеркало покрите золотом.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня о 14:47 за Києвом телескоп "Джеймс Вебб" успішно відокремився від другого ступеня ракети-носія Ariane 5 та розгорнув частину панелей, покритих золотом.

Вас також можуть зацікавити новини:

google newsУНІАН в Google News
Послуги
Реклама Прес-центр Фотобанк Моніторинг Передплата
RU
+23
Останні новини
завантаження...
завантаження...
Новини України
Новости ЛьвоваНовини КиєваНовини ОдесиНовини ДніпраНовини Харкова
Новини економіки
Курс долараБіткоіни-курсТарифи на електроенергіюТарифи на газ
Прогноз погоди
Погода на завтраПогода на тижденьПогода на місяцьСиноптикПогода Київ
Зірки і Шоу
ХолостякХолостячкаУкраїна має талантСвітське життяТанці з зірками
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тиждень
Коронавірус в Україні
Карантин в УкраїніКарантин Київ
Новини спорту
Новини футболуНовини боксу
Lite
РецептЛайфхакиМода
Яке сьогодні свято
Новий Рік 2022
Подорож

Правила користування сайтом Політика конфіденційності Про нас Редакційна політика Ми в соцмережах
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся