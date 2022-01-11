Телескопу "Джеймс Вебб" може вистачити палива на 20 років роботи - NASA

Очікується, що телескопу вистачить палива не на 5 років, як розраховували раніше, а на 20.

Найдорожчий та найпотужніший телескоп в історії людства "Джеймс Вебб" (James Webb) зможе працювати не 5 років, як вважалося раніше, а 20. Саме на стільки часу йому повинно вистачити палива.

Про це повідомив системний інженер NASA Майк Мензел на брифінгу після розгортання основного дзеркала.

Фахівець зауважив, що завдяки точності при коригуванні курсу та ефективності виведення телескопа на орбіту ракетою "Аріан 5" у "Джеймса Вебба" тепер є запас палива приблизно на 20 років.

Читайте такожТелескоп "Джеймс Вебб" успішно розгорнув велетенське дзеркало, вкрите золотом (відео)Проте в NASA зазначають, що остаточні дані про термін роботи телескопа будуть після завершення роботи з його налаштування.

Нагадаємо, що спочатку фахівці оцінили термін служби обсерваторії у 5 років. Однак вже перед запуском в NASA заявили, що "Джеймс Вебб" пропрацює від 5 до 10 років. Після запуску фахівці повідомили, що телескоп пропрацює понад 10 років.

Зазначимо, що загалом на створення телескопа витратили понад 10 мільярдів доларів. Його велетенське дзеркало покрите золотом.