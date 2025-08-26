Традиційна теорія свідчила, що під час зіткнення Чумацький Шлях і галактика Андромеди зіллються в одне космічне тіло.

Протягом понад століття вчені вірили в те, що Чумацький Шлях і галактика Андромеди приречені на зіткнення, яке здатне повністю змінити наш куточок Всесвіту. Тепер же з'ясувалося, що ймовірність цієї події значно нижча, ніж передбачалося раніше, пише ECONews.

Зазначається, що група вчених під керівництвом Тілла Савали з Університету Гельсінкі провела дослідження, яке розкриває нові подробиці про майбутню трансформацію Чумацького Шляху. Для цього вони провели 100 000 симуляцій, враховуючи 22 різні параметри, включно з масою, швидкістю і положенням зірок, а також інших космічних тіл.

Традиційна теорія свідчила, що під час зіткнення Чумацький Шлях і галактика Андромеди зіллються в одне космічне тіло. Передбачалося, що цей процес зруйнує спіральні форми обох галактик, перетворивши їх на еліптичну галактику.

"Відомо, що зіткнення між іншими галактиками створюють "космічний феєрверк", коли газ, що спрямовується до центру залишку злиття, живить центральну чорну діру, що випромінює величезну кількість радіації, перш ніж безповоротно впасти в цю діру", - пояснив професор Даремського університету в Англії Карлос Френк.

У виданні додали, що нове дослідження включило до розрахунків, зокрема, Велику Магелланову Хмару та галактику Трикутника.

"Додаткова маса галактики-супутника Андромеди, галактики Трикутника, притягує Чумацький Шлях трохи ближче до себе. Однак ми також показуємо, що Велика Магелланова Хмара відтягує Чумацький Шлях від орбітальної площини і від Андромеди. Це не означає, що Велика Магелланова Хмара врятує нас від цього злиття, але робить його трохи менш імовірним", - поділився Савала.

Симуляції показали, що ймовірність зіткнення Чумацького Шляху й Андромеди протягом наступних 10 мільярдів років становить приблизно 50%. Імовірність передбаченого зіткнення через 4-5 мільярдів років знизилася до 2%.

Незважаючи на це, доля Чумацького Шляху залишається невідомою. Вчені розповіли, що наша галактика може лише наблизитися до Андромеди, але не зіткнутися з нею. Проте для більш точної оцінки необхідно продовжувати дослідження.

