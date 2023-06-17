На положення полюса обертання Землі відносно земної кори може впливати те, як маса води розподіляється по планеті.

Згідно з дослідженням, люди викачали стільки підземних вод із землі, що змістили полюс обертання нашої планети.

Вчені виявили, що полюс обертання, навколо якого крутиться Земля, в період з 1993 по 2010 рік змістився приблизно на 31 дюйм (78,74 см, - УНІАН) на схід. Причина - виснаження ґрунтових вод і, як наслідок, підвищення рівня моря, пише Newsweek із посиланням на статтю, опубліковану в журналі Geophysical Research Letters.

На положення полюса обертання Землі відносно земної кори може впливати те, як маса води розподіляється по планеті.

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"Полюс обертання Землі насправді сильно змінюється. Наше дослідження показує, що серед причин, пов'язаних із кліматом, перерозподіл підземних вод насправді має найбільший вплив на зміщення полюса обертання", - сказав Кі-Веон Сео, геофізик Сеульського національного університету, який керував дослідженням.

Вчені виявили здатність води змінювати обертання Землі в 2016 році. Але досі конкретний внесок підземних вод у ці зміни не був ясним.

В останньому дослідженні вчені змоделювали спостережувані зміни в зміщенні полюса обертання і руху води. Спочатку в моделях враховувалися тільки льодові щити й льодовики. Потім автори розглянули різні сценарії перерозподілу підземних вод.

Модель відповідала дрейфу полюса, який спостерігався між 1993 і 2010 роками, лише якщо вчені врахували 2150 гігатонн перерозподілу підземних вод. Без урахування підземних вод, які люди викачували з-під землі, модель відхилялася на 31 дюйм (78,74 см, - УНІАН) або 1,7 дюйма (4,32 см, - УНІАН) на рік.

"Я дуже радий знайти незрозумілу причину зміщення полюсів обертання. З іншого боку, як житель Землі і батько, я стурбований і здивований тим, що відкачування підземних вод є ще одним джерелом підвищення рівня моря", - сказав Кі-Веон Сео.

Цифра в 2150 гігатонн, що еквівалентно підвищенню глобального рівня моря на 0,23 дюйма (0,58 см, - УНІАН), виходить із попередніх оцінок вчених щодо відкачування підземних вод за 17-річний період з 1993 по 2010 рік. Але прямих даних спостережень, що підтверджують цю оцінку, не було.

Моделювання в останньому дослідженні, що враховує перерозподіл води з підземних джерел в океани, дало незалежне підтвердження цієї оцінки.

"Це хороший внесок і, безумовно, важлива документація. Вони кількісно оцінили роль перекачування підземних вод у русі полюсів, і це досить важливо", - заявив Сурендра Адхікарі, науковий співробітник Лабораторії реактивного руху (JPL) Каліфорнійського технологічного інституту. JPL не брала участі в цьому дослідженні, але брала участь у дослідженні, опублікованому в 2016 році.

Виснаження підземних вод передбачає відкачування води з таких джерел, як підземні водоносні горизонти, швидше, ніж рідина може бути відновлена. Ці підземні води використовуються в сільськогосподарських цілях, а також для постачання міських районів.

Після вилучення цих підземних вод вони можуть потрапити в океан у вигляді стоку або в процесі випаровування та опадів.

Новини науки - магнітний полюс Землі

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені Рочестерського університету (США) з'ясували, що зміни в силі магнітного поля, що спостерігалися в районі Південно-Атлантичної аномалії, можуть свідчити про швидкий переворот магнітних полюсів Землі.

Також вчені з'ясували, що кілька сотень мільйонів років тому сила магнітного поля Землі скоротилася до найнижчого за всю історію рівня та ледь не зникла зовсім. Якби це сталося, наша планета втратила б атмосферу, а життя на її поверхні було б неможливим. Однак, у той же момент внутрішнє ядро нашої планети затверділо, давши тим самим нове джерело енергії для відновлення магнітного щита "в останній момент".

Крім цього вчені повідомили, що північний магнітний полюс Землі за останні десятиліття рухається так швидко, що минулі оцінки вже недостатньо точні для надійної навігації. За 189 років із моменту першого вимірювання в канадській Арктиці північний магнітний полюс перемістився приблизно на 2300 км в напрямку Сибіру, а його швидкість зросла з приблизно 15 км на рік до 55 км на рік з 2000 року.

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