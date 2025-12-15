Росія не змогла запустити ракету 'Протон-М': у ЦПД пояснили, про що це свідчить

Ланцюжок невдач у космічній галузі свідчить про те, що триваюча війна поглинає усі наявні ресурси Росії.

15 грудня у Росії не відбулося запуску ракети-носія "Протон-М" з Байконура, запланованого на цю дату. Це стало черговим ударом по російській космічній галузі, яка переживає глибоку кризу, повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram.

Офіційна причина відміни запуску - "локальна невідповідність" у розгінному блоці. Однак, як наголосили у ЦПД, критична несправність виникла у проєкті, який до того працював роками.

"Аварії та технічні неполадки часто трапляються у нових або експериментальних проєктах. Але ракета "Протон-М" експлуатується ще з часів СРСР і десятиліттями вважалася "робочою конячкою" російської космонавтики. Саме тому цей інцидент є показовим і логічно вписується у загальну картину "космічних" проблем Росії", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД нагадали, що нещодавня аварія під час запуску космічного корабля "Союз", яка призвела до пошкодження стартового майданчика, вже показала, що навіть ключова інфраструктура космодрому Байконур перебуває у вразливому стані.

"Російська пропаганда намагається списати все на "окремі недоліки", але насправді цей ланцюжок невдач свідчить про деградацію всієї космічної галузі. Поки триває війна, яка поглинає всі ресурси, та санкції, Росія втрачає здатність підтримувати статус "великої космічної держави", - наголосили в ЦПД.

Інцидент на Байконурі

Нагадаємо, що у листопаді під час чергового запуску ракети було пошкоджено стартовий майданчик на космодромі Байконур. Судячи з фото та відео, сервісний відсік під стартовим майданчиком був зміщений під час запуску ракетних двигунів.

Більше про ракетні випробування РФ

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в російському Науково-випробувальному центрі ракетно-космічної промисловості пройшли вогневі випробування блоку першого ступеня ракти "Союз-5".

Під час випробувань було перевірено взаємодію систем першого ступеня та двигуна. РД-171МВ відпрацював 160 секунд. Зазначалося, що тести дозволяють розпочати льотно-конструкторські випробування ракети.

