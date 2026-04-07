В Антарктиді можуть бути величезні запаси золота, але їх заборонено видобувати

Під багатокілометровим шаром антарктичного льоду ховаються колосальні багатства.

Антарктида володіє величезними запасами золота, срібла, міді та заліза, які можна було б видобувати у міру танення льоду. Однак будь-який видобуток заборонений міжнародним договором, підписаним низкою країн, включаючи Румунію.

Незважаючи на це, у міру зміни ландшафту Антарктиди договір може бути переглянутий для дозволу експлуатації ресурсів, пише Ziare. Танення льоду, оголення суші та підвищення рівня моря змінять статус Антарктиди, згідно з новим дослідженням.

Йдеться про роботу, опубліковану в журналі Nature Climate Change, яка намагається представити вигляд південного континенту без крижаного покриву. Результати показали, що кліматичні зміни можуть відкрити доступ до цінних мінеральних ресурсів, що призведе до перегляду міжнародних договорів, що стосуються Антарктиди.

Це перше дослідження такого типу про Антарктиду. Експерти спрогнозували, що до 2300 року велика частина території залишиться без льоду, оголивши гори, долини та каньйони.

У цьому регіоні знаходяться родовища міді, золота, срібла, заліза та платини. Ресурси розташовані на територіях, на які претендують Аргентина, Чилі та Велика Британія, але їх видобуток заборонений Договором про Антарктику. Проте ситуація може змінитися після 2048 року, коли країнам-учасницям буде офіційно дозволено вимагати перегляду протоколу.

Договір про Антарктику був підписаний 47 країнами. Він набрав чинності в 1961 році і покликаний регулювати статус території, розташованої на південь від 60-ї паралелі. Фактично, ця територія призначена виключно для миру та наукових досліджень, оскільки договір забороняє військову діяльність і розробку мінеральних ресурсів, а також обмежує присутність людини.

