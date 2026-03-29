В Антарктиді бурять 523 м льоду водою температурою 75 °C, щоб зазирнути в минуле

Вчені виявили під льодами Антарктиди викопні рештки організмів, яким для виживання необхідне сонячне світло.

Вчені пробурили сотні метрів льоду в Антарктиді, щоб дістатися до порід віком у мільйони років. Як пише ecoticias.com, вчені розтопили приблизно 523 метри льоду, а потім продовжили буріння ще на 228 метрів углиб скельної породи, піднявши на поверхню близько 218 метрів стародавнього бруду та каменів, які зберігають записи про кліматичну історію за останні 23 мільйони років. Ці шари зафіксували часи, коли ця частина Антарктиди була відкритим океаном, і вони можуть змінити наші уявлення про майбутнє підвищення рівня моря.

Кліматична капсула часу під льодом

Місце буріння знаходиться на крижаному хребті Крарі, який спирається на скельну породу біля внутрішнього кордону шельфового льодовика Росса в Західній Антарктиді.

Спочатку вчені використовували бурову установку з гарячою водою, щоб розтопити вузький штрек у плаваючому льоді, використовуючи воду, нагріту приблизно до 75 градусів Цельсія. Потім вони опустили понад кілометр труб і бурових інструментів у отвір, поки нарешті не досягли відкладень, які накопичувалися протягом мільйонів років.

Вчені виявили крихітні скам'янілі залишки морських організмів і фрагменти мушель. Деяким із цих організмів для виживання необхідне світло, а це означає, що коли вони жили, під ними не могло бути товстого шару льоду. Іншими словами, ця частина Західної Антарктиди час від часу мала бути відкритим океаном або покрита лише плавучим льодовим шельфом з відкритою водою поблизу.

Попереднє датування, засноване на цих мікроскам'янілостях, припускає, що керн охоплює приблизно останні 23 мільйони років. Цей часовий проміжок включає в себе кілька теплих періодів, коли середня глобальна температура перевищувала доіндустріальний рівень більш ніж на 2 градуси Цельсія.

Чому це важливо

Минулі теплі періоди можуть слугувати природними експериментами, що демонструють поведінку льодових щитів, коли Земля була гарячішою. Це допомагає вченим перевірити точність своїх моделей і визначити, чи не недооцінюють або переоцінюють вони майбутнє підвищення рівня моря внаслідок танення льоду.

Близько 680 мільйонів людей живуть уздовж узбережжя, яке вже піддається небезпекам, пов'язаним із підвищенням рівня моря. Щонайменше 30 сантиметрів глобального підвищення рівня моря до 2100 року практично гарантовані, а за сценаріями з високим рівнем викидів до кінця століття загальне підвищення може сягнути одного-двох метрів.

