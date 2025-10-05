Вчені давно припускали, що блукаючі вогники якось пов'язані з метаном, і частково вони мали рацію.

Століттями блукаючі вогники - моторошні сині язики полум'я над болотами, лякали людей. Ці дивні аномалії породили безліч надприродних тлумачень.

Але, як пише видання Gizmodo, як і в багатьох, здавалося б, надприродних явищ, існує наукове пояснення. Зокрема, дослідники пояснили, що крихітні іскри, які стрибають між бульбашками в болотній воді, створюють блукаючі вогники. Болота багаті метаном, і мікроскопічні взаємодії між краплями води запалюються.

"Простіше кажучи, примарне полум'я - це продукт хімічних реакцій, що відбуваються на мікроскопічному рівні", - написало видання.

"Ми продовжуємо відкривати для себе речі, які, щойно ви їх зрозуміли, здаються очевидними, але до цього здавалися абсолютно дивними. Ніхто не пов'язує воду з вогнем. Усі думають, що вода гасить вогонь. Вони не кажуть, що за допомогою води можна отримати іскру і щось підпалити. Це щось нове", - прокоментував Річард Заре, старший автор дослідження і хімік Стенфордського університету.

Нове дослідження ґрунтується на попередньому дослідженні Заре, в якому було введено концепцію "мікроблискавок". Йдеться про невеликий спалах енергії, створюваний електрично зарядженими краплями води. Хоча вода зазвичай нейтральна, контакт із повітрям може створювати позитивні або негативні заряди всередині найдрібніших крапель. Різниця зарядів створює крихітні електричні поля, які потріскують, перетворюючись на ще більш дрібні енергетичні іскри - мікроблискавки.

У новій роботі Заре та його колеги зосередилися на тому, як мікроблискавки можуть ініціювати ненавмисні хімічні реакції. Спочатку вони спроектували спрощену версію хімічних умов болота, використовуючи склянку з водою і сопло для введення метану та інших газів. Вони зафіксували мікроскопічний рух крапель, знявши високошвидкісне відео.

Під час зіткнення бульбашок усередині склянки виникали крихітні спалахи світла. Застосувавши методи аналітичної хімії, команда підтвердила, що мікроблискавки дійсно запускають реакцію між метаном і киснем. Потужності цих іскор достатньо, щоб запалити метан, пояснили вчені.

Видання зазначило, що важливо пам'ятати, що експеримент проводили в суворо контрольованій лабораторії. Динаміка реального болота складніша.

"Як би там не було, результати пропонують захоплюючу інформацію про маловивчений природний хімічний процес. Ба більше, це явище заслуговує на більш пильну увагу, навіть якщо до нього не причетні жодні привиди", - підсумувало видання.

