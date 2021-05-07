Пентагон уважно відстежує траєкторію польоту ракети. Вона може впасти на Землю вже завтра, 8 травня.

Міністерство оборони США зараз не планує збивати китайську ракету-носій, яка незабаром впаде на Землю.

Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, уламки ракети досягнуть Землі 8 або 9 травня. Точне місце падіння передбачити складно.

"Ми багато чого можемо зробити, проте зараз не маємо наміру збивати її", - заявив глава американського Міноборони Ллойд Остін.

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Одночасно він побічно звинуватив Пекін у недбалості. "Думаю, це говорить про той факт, що для тих з нас, хто діє в космосі, існує або повинна існувати вимога працювати в безпечному і продуманому режимі", - підкреслив глава Пентагону.

Невдалий запуск китайської ракети: що відомо

29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5b ("Чанчжен-5В") масою 22 тонни.

Головна ступінь також вийшла на орбіту і повільно і непередбачувано повертається на Землю.

За прогнозами, ракета може впасти на Землю в період з 8 по 10 травня. За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів.

Ракета падає на Землю зі швидкістю близько 29000 кілометрів на годину.

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Автор: Катерина Лиманська