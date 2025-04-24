Що таке Око Гора, звідки воно взялося і що означало для стародавніх єгиптян знають далеко не всі.

"Око Гора", зображення одного стилізованого ока, що дивиться вперед, зустрічалося по всьому Стародавньому Єгипту. Цей символ часто зустрічався в стародавніх похованнях, особливо на амулетах типу веджат. Іноді Око Гора також зображали на трунах і всередині гробниць.

Але що таке Око Гора і що воно означало для древніх єгиптян знають далеко не всі, пише Livescience. Згідно з єгипетською міфологією, Гор був сином Осіріса, бога підземного світу. Гор бився зі своїм дядьком Сетом, щоб стати правителем Єгипту. Під час битви Сет понівечив ліве око Гора. Але Гор виграв бій і став фараоном і повернув собі ліве око. Його відновив бог мудрості Тот.

"Веджат - один із найбільш знакових амулетів Стародавнього Єгипту", - розповів єгиптолог з Університету Торонто Кей Ямамото. "Амулет веджат асоціюється зі зціленням і захистом. Ймовірно, тому цей тип амулета знаходять у багатьох похованнях", - додав він.

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"У пізніші періоди великий веджат із воску поміщали на ліву частину живота, де бальзамувальник робив надріз під час процесу муміфікації, щоб закликати зцілення і захист вразливої ділянки", - розповів Ямамото. Це робилося в першому тисячолітті до н. е.

Око було настільки "миттєво впізнаваним" знаком захисту і здоров'я, що воно "стало метафорою прагматичної" цілющої сили та благополуччя", - розповіла Пенні Вілсон, доцент кафедри археології в Даремському університеті у Великій Британії.

"Асоціації Ока Гора з благополуччям "могли бути застосовані до низки інших концепцій про води Нілу, Єгипет загалом, зцілення і жертвоприношень", - додала Вілсон.

Око Гора також асоціювалося з Місяцем, що прибуває і спадає, що могло сприяти підвищенню його популярності, сказав Дьюла Пріскін, історик старовини з Університету Сегеда в Угорщині. Історію про понівечене і відновлене ліве око Гора порівнювали з тим, як прибуває і спадає місяць, особливо в другому і першому тисячоліттях до н. е.

"Хоча Око Гора було складним символом із безліччю конотацій і з'являлося в багатьох ролях, його зв'язок із місяцем, найімовірніше, сприяв його популярності", - сказав Пріскін.

Коли вперше з'явилося Око Гора?

Амулети веджат уперше з'явилися близько 2200 р. до н. е., і Око Гора також зображували на трунах і надгробних каплицях приблизно в той самий час, сказав Ямамото. "У таких випадках вчені вважають, що очі не тільки забезпечували магічний захист померлого, а й давали йому змогу дивитися у світ живих", - сказав він.

Неясно, чому Око Гора з'явилося приблизно за часів шостої династії. Ямамото зазначив, що в той час стародавні єгиптяни почали писати релігійні тексти на стінах пірамід. Це говорить про те, що стародавні єгиптяни почали "канонізувати" релігійні вірування, сказав Ямамото. Це могло "призвести до розвитку і поширення нових релігійних мотивів", таких як Око Гора.

Вілсон зазначив, що Око може бути пов'язане з релігійною косметикою. "Ми знаємо з давніх часів, що галенит і малахіт були потужними захисними косметичними засобами, що наносяться на очі, тому око веджат може бути способом візуалізації захищеного ока", сказав Вілсон.

Яка б не була причина його створення, Око Гора стало символом, пов'язаним зі Стародавнім Єгиптом. За словами Вілсона, він "дуже універсальний. Дуже єгипетський стиль. Дуже потужний".

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У березні стало відомо, що в Єгипті археологи виявили стародавнє підземне місто, але є нюанс. Скептицизм і звинувачення в тому, що дослідження було сфальсифіковано, виникли, коли група вчених не опублікувала дані з будь-якою рецензією незалежних дослідників.

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