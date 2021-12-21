Вона самостійно серфить інтернет та пише статті з посиланнями на джерела.

Компанія OpenAI показала регресивну переднавчену модель нейромережі WebGPT, яка може за допомогою пошукових запитів не тільки знаходити релевантну інформацію, але й формувати з неї розумну та осмислену відповідь.

Тобто нейромережа не тільки об'єднує інформацію з декількох джерел, а й обробляє її в цілісний скомпонований текст, який практично неможливо відрізнити від створеного людиною.

Чому це круто, але одночасно й сумно

По суті, нейромережа максимально копіює роботу сучасного IT-журналіста. Вона відправляє запит на потрібну тему в пошуковику, потім клацає на посилання в пошуковій видачі, переглядає вебсторінки та на основі отриманої інформації пише статті за типом тієї, яку ви читаєте прямо зараз.

WebGPT була навчена відповідати на питання на основі даних тематики ELI5 на популярному форумі Reddit – рубрики, де одні користувачі ставлять питання, а інші максимально просто на них відповідають. Після періоду навчання нейромережа почала генерувати відповіді, які в половині випадків виявилися краще створених людьми.

І це тільки початок. Далі OpenAI повідомляє, що WebGPT перевершує відому нейромережу GPT-3, яку було розроблено раніше. У майбутньому компанія планує вдосконалити результати, додавши у нову нейромережу функцію оцінки надійності джерел даних.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про експеримент, в рамках якого нейронна мережа за допомогою штучних нейронів написала йому промову.

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