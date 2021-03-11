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Компанія ESET — лідер у галузі інформаційної безпеки — виявила понад 10 різних APT-груп, які використовують нові уразливості Microsoft Exchange для компрометації поштових серверів. Зокрема дослідники ESET зафіксували понад 5 000 інфікованих поштових серверів. Сервери належать підприємствам та урядовим установам з усього світу, в тому числі і досить відомим.

Читайте такожЕксперти розповіли, як хакери наживаються на темі вакцинації від COVID-19На початку березня Microsoft випустила оновлення для Exchange Server 2013, 2016 та 2019, які виправляють ряд уразливостей попередньої аутентифікації віддаленого виконання коду (RCE). Уразливості дозволяють зловмисникові отримати контроль над будь-яким доступним сервером Exchange без потреби в облікових даних. Це робить сервери Exchange, підключені до Інтернету, особливо уразливими.

Виявлення веб-сайтів, завантажених через CVE-2021-26855 — одна з нових вразливостей Exchange

«На наступний день після виходу виправлень ми виявили, що багато зловмисників масово сканують та компрометують сервери Exchange. Цікаво, що всі вони є APT-групами, спрямованими на шпигунство, за винятком однієї групи, яка, ймовірно, пов'язана з відомою кампанією з майнінгу. Хоча надалі все більше кіберзлочинців, включаючи операторів програм-вимагачів, отримають доступ до експлойтів», — коментує Матьє Фау, дослідник компанії ESET.

Спеціалісти ESET помітили, що деякі APT-групи використовували уразливості ще до виходу виправлень. «Це виключає можливість, що ці групи кіберзлочинців створили експлойт шляхом зворотної інженерії оновлень Microsoft», — додає Матьє Фау.

Телеметрія ESET виявила наявність веб-шелів (шкідливі програми або скрипти, які дозволяють дистанційно управляти сервером через веб-браузер) на 5 000 унікальних серверах у понад 115 країнах.

Частка виявлених веб-шеллів по країнах в період з 28 лютого по 9 березня 2021 року

ESET виявила понад 10 різних груп кіберзлочинців, які, ймовірно, використовували нові уразливості Microsoft Exchange RCE для інсталяції шкідливих програм, таких як веб-шели та бекдори, на поштові сервери жертв. У деяких випадках декілька груп зловмисників націлені на одну і ту саму організацію.

Виявлені групи хакерів та їх поведінка:

Tick скомпрометувала веб-сервер ІТ-компанії зі Східної Азії. Як і у випадку з LuckyMouse та Calypso, зловмисники, ймовірно, мали доступ до експлойтів ще до виходу виправлень.

LuckyMouse скомпрометувала поштовий сервер урядової установи на Близькому Сході. Ця APT-група, ймовірно, мала експлойт як мінімум за день до виходу виправлень.

Calypso скомпрометувала поштові сервери урядових організацій на Близькому Сході та в Південній Америці. Зловмисники, ймовірно, мали доступ до «0-денних» експлойтів. Згодом оператори Calypso націлилися на додаткові сервери державних організацій та приватних компаній в Африці, Азії та Європі.

Websiic націлювалась на 7 поштових серверів, які належать приватним компаніям в Азії та урядовій установі у Східній Європі. Спеціалісти ESET назвали цю нову групу Websiic.

Група Winnti скомпрометувала поштові сервери нафтової компанії та підприємства з виробництва будівельного устаткування в Азії. Група кіберзлочинців, ймовірно, мала доступ до експлойтів до виходу виправлень.

Tonto Team скомпрометувала поштові сервери закупівельної компанії та консалтингового підприємства, яке спеціалізується на розробці програмного забезпечення та кібербезпеці, у Східній Європі.

ShadowPad скомпрометувала поштові сервери розробника програмного забезпечення в Азії та компанії з нерухомості на Близькому Сході. Спеціалісти ESET виявили варіант бекдора ShadowPad, завантажений невідомою групою.

Cobalt Strike «Opera» інфікував близько 650 серверів у США, Німеччині, Великобританії та інших європейських країнах через кілька годин після виходу виправлень.

Бекдор IIS встановлювався через веб-шели, які використовуються в цих компрометаціях, на 4 поштових серверах в Азії та Південній Америці. Один з бекдорів відомий як Owlproxy.

Mikroceen скомпрометувала сервер комунальної компанії у Центральній Азії.

DLTMiner — ESET виявила розгортання завантажувачів PowerShell на декількох поштових серверах, які були атаковані з використанням уразливостей Exchange. Інфраструктура мережі, використана в цій атаці, пов'язана з відомою кампанією з майнінгу.

«Зараз необхідно якомога швидше застосувати виправлення для всіх серверів Exchange, навіть для тих, хто не має прямого доступу до Інтернету. У разі компрометації адміністратори повинні видалити веб-шели, змінити облікові дані та дослідити будь-які додаткові шкідливі дії. Цей інцидент є гарним нагадуванням про те, що складні програми, такі як Microsoft Exchange або SharePoint, не повинні бути у відкритому доступі в Інтернеті», — радить Матьє Фау.

Додаткова інформація про атаки, під час яких використовуються нові уразливості Exchange, доступна за посиланням.

Довідка. ESET — експерт у сфері захисту від кіберзлочинності та комп'ютерних загроз, міжнародний розробник антивірусного програмного забезпечення, провідний постачальник в галузі створення технологій виявлення загроз. Заснована у 1992 році, компанія ESET сьогодні має розширену партнерську мережу й представництва в більш ніж 180 країнах світу. Головний офіс компанії знаходиться у Братиславі, Словаччина.

Понад 15 років продукти ESET офіційно представлені на території України. Починаючи з 2005 року, користувачі мають можливість безкоштовно звернутися за допомогою до служби технічної підтримки ESET в Україні, а також пройти курси навчання продуктам компанії ESET. Користувачами ESET є найбільші українські та міжнародні компанії та організації.

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Автор: УНІАН