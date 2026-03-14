У Китаї знайшли скам'янілості віком 436 мільйонів років: чим вони вразили вчених

Це найдавніші відомі скам’янілості кісткових риб.

У Південному Китаї знайшли унікальні скам'янілості двох стародавніх риб віком 436 мільйонів років, які перевернули уявлення вчених про еволюцію ранніх хребетних.

Як пише discoverwildlife.com, група з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук (IVPP) виявила найстаріші відомі скам'янілості кісткових риб, які показують, як виглядали риби до того, як вони розділилися на дві основні еволюційні групи: променеперих і лопатеперих.

Походження кісткових риб довгий час було оповите таємницею. Це багато в чому пов'язано з тим, що більшість ранніх викопних риб являють собою променеперих або лопатеперих форм, які жили в девоні (419–359 мільйонів років тому), після великого еволюційного розколу.

Саме це робить нещодавно виявлені китайською дослідницькою групою скам'янілості настільки важливими; ці знахідки, що відносяться до періоду до розходження променеперих і лопатеперих риб, розкривають анатомію останнього спільного предка цих двох груп і проливають світло на цей загадковий період еволюційної історії.

У своїй першій із двох статей, опублікованих в журналі Nature, китайська дослідницька група оголосила про відкриття Eosteus chongqingensis – абсолютно нового виду і найдавнішої з коли-небудь знайдених кісткових риб, віком 436 мільйонів років.

Цей вид мав ознаки, що нагадують ранніх променеперих риб. Однак у нього відсутні кісткові промені плавців, типові для пізніших кісткових риб, і є шип анального плавця, який раніше зустрічався лише у хрящових риб, таких як акули та плакодерми.

Той факт, що таке різноманіття ознак було притаманне рибі раннього силуру, припускає, що основні характеристики кісткових риб розвинулися набагато раніше, ніж вважалося раніше.

Використовуючи комп'ютерну томографію високої роздільної здатності (КТВР), дослідники змогли реконструювати череп і зуби іншої примітивної кісткової риби, Megamastax amblyodus. Ці результати були представлені у другій статті, в якій показано, що ця риба довжиною 1 метр – найбільша у свій час – мала два ряди зубів, що складалися з "зубних подушечок" на тупих основах. Ця дивна морфологія зубів є примітивним станом для кісткових риб.

