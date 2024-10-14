На відміну від інших насінин свого часу, Alasemenia мала три широких і вигнутих назовні крила, що давало їй змогу ефективніше ловити вітер.

Вчені виявили крилате насіння віком 360 мільйонів років, яке проливає світло на походження та еволюцію механізму поширення рослин за допомогою вітру.

Як пише Interestingengineering, посилаючись на дослідження, опубліковане в науковому журналі eLife, насіння Alasemenia, як вважається, з'явилося в пізньодевонську епоху близько 360-385 мільйонів років тому.

Результати вивчення внутрішньої будови Alasemenia встановили, що довжина насіння становила від 25 до 33 міліметрів. Однак у нього була відсутня чашечка, характерна для більшості насінин того періоду. Також наголошується, що оболонка Alasemenia витягнута назовні й утворює широкі та опуклі, схожі на крила частки, які допомагали насінню літати на вітрі.

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Вчені зазначають, що трикриле насіння Alasemenia було краще пристосоване до розсіювання вітром, ніж насіння з одним, двома або чотирма крилами.

Зокрема, фахівці порівняли Alasemenia з двома іншими відомими крилатими насінинами з пізнього девонського періоду - Warstenia, і Guazia. в обох видів по чотири крила. Але якщо у перших крила були короткими і прямими, то у других - широкими і плоскими.

При цьому дослідники провели кількісний математичний аналіз, який показав, що неоднакова кількість крил у насіння Alasemenia сприяла стабільнішому та швидшому обертанню, що дає змогу насінню ефективніше розлітатися за вітром і віддалятися від батьківської рослини.

Як зазначають вчені, в результаті дослідження вони дійшли висновку, що крилате насіння з'явилося як перша форма стратегії розсіювання вітру в пізньому девоні, до інших методів, таких як парашути або шлейфи.

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