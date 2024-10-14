Вчені виявили крилате насіння віком 360 мільйонів років, яке проливає світло на походження та еволюцію механізму поширення рослин за допомогою вітру.
Як пише Interestingengineering, посилаючись на дослідження, опубліковане в науковому журналі eLife, насіння Alasemenia, як вважається, з'явилося в пізньодевонську епоху близько 360-385 мільйонів років тому.
Результати вивчення внутрішньої будови Alasemenia встановили, що довжина насіння становила від 25 до 33 міліметрів. Однак у нього була відсутня чашечка, характерна для більшості насінин того періоду. Також наголошується, що оболонка Alasemenia витягнута назовні й утворює широкі та опуклі, схожі на крила частки, які допомагали насінню літати на вітрі.
Вчені зазначають, що трикриле насіння Alasemenia було краще пристосоване до розсіювання вітром, ніж насіння з одним, двома або чотирма крилами.
Зокрема, фахівці порівняли Alasemenia з двома іншими відомими крилатими насінинами з пізнього девонського періоду - Warstenia, і Guazia. в обох видів по чотири крила. Але якщо у перших крила були короткими і прямими, то у других - широкими і плоскими.
При цьому дослідники провели кількісний математичний аналіз, який показав, що неоднакова кількість крил у насіння Alasemenia сприяла стабільнішому та швидшому обертанню, що дає змогу насінню ефективніше розлітатися за вітром і віддалятися від батьківської рослини.
Як зазначають вчені, в результаті дослідження вони дійшли висновку, що крилате насіння з'явилося як перша форма стратегії розсіювання вітру в пізньому девоні, до інших методів, таких як парашути або шлейфи.
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