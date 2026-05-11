Вчені створили 'живий пластик', який самознищується за командою

Пластик розкладається всього за 6 днів.

Вчені створили новий вид пластику, який можна запрограмувати на саморуйнування. Як пише DailyGalaxy, команда дослідників шляхом впровадження в матеріал сплячих бактеріальних спор і ферментів, що розщеплюють пластик, змогла створити матеріал, який повністю розкладається всього за шість днів, не утворюючи при цьому шкідливого мікропластику.

У новому дослідженні було використано просунутий двоферментний підхід. Вчені створили живий пластик, до складу якого входить консорціум мікроорганізмів. Бактерії Bacillus subtilis були окремо запрограмовані за допомогою генної схеми, здатної секретувати два взаємодоповнюючих ферменти, що розкладають пластик: ліпазу Candida antarctica, яка відповідає за розрив випадкових ланцюгів, і ліпазу Burkholderia cepacia, яка відповідає за послідовну деполімеризацію.

При змішуванні з полікапролактоном, пластиком, що використовується в 3D-друку та медичних пристроях, сплячі спори бактерій не відразу впливали на матеріал. Але коли дослідники додали живильний бульйон, нагрітий до 50°C, спори активувалися, і ферменти швидко приступили до роботи.

"Після впровадження цих мікроорганізмів пластик міг ефективно "оживати" і саморуйнуватися за командою, перетворюючи міцність із проблеми на програмовану характеристику", – заявив Чжуоцзюнь Дай, один із провідних авторів статті.

Протягом шести днів пластик повністю розклався, не утворюючи мікропластику, що є серйозною екологічною проблемою при традиційних методах розкладання пластику.

Хоча цей перший прототип базується на полікапролактоні, дослідники вважають, що ті самі принципи можуть бути застосовані й до інших типів пластику, особливо до одноразових пластиків, які становлять значну частку глобальних відходів.

Це особливо важливо, оскільки більша частина пластикових відходів потрапляє в океани, де вони залишаються роками. Якби вони могли розкладатися у самій воді, це стало б величезним кроком вперед у вирішенні одного з найскладніших аспектів пластикового забруднення.

