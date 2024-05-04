Ті, хто зважуються щодня, худнуть швидше за інших, свідчить дослідження.

Прогрес у схудненні безпосередньо пов'язаний з тим, як часто людина перевіряє свою поточну вагу в процесі. Про це свідчить нове дослідження, опубліковане в науковому журналі Obesity.

Команда дослідників з відділення клінічної психології та психології здоров'я Університету Флориди (США) поспостерігала за 74 учасниками експерименту, які пройшли 3-місячну програму схуднення. Більшість учасників (68,9%) становили жінки від 40 до 60 років із зайвою вагою або ожирінням: середній індекс маси тіла становив 31,2 одиниці (плюс-мінус 4,5). Нагадаємо, нормою вважається 18,5-25 одиниць.

Під час експерименту учасники щотижня отримували онлайн-уроки схуднення. Стежити за споживанням калорій і рівнем фізичної активності вони повинні були самостійно. Також вони повинні були зважуватися щодня. Раз на тиждень учасники заповнювали онлайн-анкету, передаючи дослідникам дані самоконтролю. За підсумками тримісячної програми схуднення середня втрата ваги учасників становила 6,42 кілограма.

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Після цього учасникам запропонували і далі щодня контролювати свою вагу і раз на тиждень заповнювати анкети. Але тепер жодного втручання дослідників у процес уже не було. Через дев'ять місяців учасників знову зважили: багато хто знову набрав вагу - в середньому по 2,98 кілограма.

Зіставивши зібрані дані, дослідники помітили, що активніше набирали вагу ті, хто зважувався один-два рази на тиждень. Ті ж, хто ставали на терези по 5-6 разів на тиждень, навпаки продовжили худнути. Учасники, які перевіряли свою вагу три-чотири рази на тиждень, не показали суттєвих змін у масі тіла.

Через обмежену і недостатньо репрезентативну вибірку учасників експерименту автори дослідження не наважилися окреслити більш точні причинно-наслідкові зв'язки між самоконтролем над харчуванням, регулярними зважуваннями і побутовими звичками людини. Проте загальна тенденція простежується чітко: що частіше людина перевіряє свою вагу, то ефективніше йде процес втрати ваги.

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