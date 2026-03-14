Не таргани й не щури: вчені назвали істоту, яка вимре на Землі останньою

Ця тварина переживе практично будь-яку катастрофу.

Коли мова йде про тварин, які захоплять Землю після зникнення людей, найчастіше згадують тарганів і щурів. Однак, як пише DailyGalaxy, вчені назвали істоту, яка дійсно здатна пережити всіх інших на Землі, і навіть зіткнення нашої планети з астероїдом не знищить її.

Доктор Девід Слоан і доктор Рафаель Алвес Батіста з Оксфордського університету задалися питанням, що потрібно, щоб знищити навіть найвитриваліше тваринне життя, а не просто зруйнувати цивілізації або покласти кінець історії людства. Їхній аналіз, опублікований у журналі Scientific Reports, відмовився від типового фокусу на ссавцях, що мешкають на поверхні, і привів їх до мікроскопічного організму – тихоходки,

Тихоходка – це восьминога тварина, яку часто називають водяним ведмедем. В огляді Оксфордського університету зазначається, що вони можуть виростати приблизно до 0,5 мм і в деяких випадках жити до 60 років. У суворих умовах тихоходка може впасти в криптобіоз – стан, при якому метаболізм майже зупиняється, і організм може витримувати тривалі періоди без води. У цьому режимі, за повідомленнями дослідників, вони можуть виживати до 30 років без їжі та води.

У дослідженні стверджується, що для справжнього знищення найвитриваліших тварин необхідно усунути океан як безпечний притулок. Для тихоходки, що живе у глибокій воді, багато планетарних катастроф перетворюються скоріше на незручності, ніж на вимирання. Адже вода є захисним бар'єром, а глибоководна частина океану стабільна порівняно з сушею.

Тому аналіз фокусується на тому, що потрібно, щоб "закип'ятити" океани. Це той самий критерій стерилізації планети від тваринного життя, і також критерій, якого не досягають більшість відомих катастроф.

Випадок з астероїдом – найнаочніший приклад таких енергетичних вимог. Оксфордський університет повідомляє, що для того, щоб закип'ятити океани Землі, ударному об'єкту знадобилася б маса близько 2 000 000 000 000 000 000 кг. Це зовсім інший клас об'єктів, ніж той, що пов'язаний з більшістю відомих масових вимирань. Дослідники також зазначають, що лише близько 12 відомих астероїдів і карликових планет достатньо великі, щоб наблизитися до цього сценарію.

При цьому жодне з цих великих тіл не рухається по траєкторіях, що перетинають орбіту Землі.

Той самий принцип порогового значення можна застосувати і до наднових та високоенергетичних спалахів. Оксфордський університет повідомляє, що вибух наднової повинен відбутися на відстані близько 0,14 світлових років, щоб забезпечити достатньо енергії для кипіння океанів. Для контексту найближча зіркова система – Проксима Центавра, розташована приблизно за чотири світлові роки від нас. У доповіді ймовірність подібної стерилізуючої події протягом життя Сонця названа мізерною.

Рафаель Алвес Батіста з Оксфордського університету підкреслив, як дослідники відокремлюють долю людини від долі планети. Він заявив: "Без нашої технології, що захищає нас, люди – дуже чутливий вид. Незначні зміни в навколишньому середовищі мають на нас драматичний вплив. На Землі існує набагато більше стійких видів. Життя на цій планеті може тривати ще довго після того, як людство зникне".

Раніше біолог припустив, що після того, як людство вимре, наступним господарем Землі може стати восьминіг.

