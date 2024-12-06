Політ метеора засікли безліч камер.

Дуже яскраву вогняну кулю засікли в небі над Хоккайдо, Японія. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, кулю в небі спостерігали близько першої години ночі 5 грудня за місцевим часом. Побачити її можна було в багатьох регіонах острова.

Вогняна куля мала оранжево-червоний колір. Її політ зафіксували багато камер у різних містах.

"Схоже, це була вогняна куля, яка вибухнула двічі перед падінням", - розповів Кацухіто Накадзіма з астрономічної обсерваторії Гінга-но Морі.

За його словами, вогняні кулі не є рідкістю для Хоккайдо, але побачити настільки яскравий об'єкт вдається рідко.

Падіння астероїда на Філіппінах

На Філіппінах у вересні цього року зафіксували на відео падіння астероїда, який виявили буквально за кілька годин до події.

Це був дев'ятий випадок, коли вченим вдалося помітити астероїд перед його зіткненням із Землею.

Цей невеликий астероїд, що прямував до нашої планети, згорів в атмосфері, перетворившись на яскраву вогняну кулю над територією Філіппін. Вона мала діаметр лише близько одного метра.

Астероїд повністю зруйнувався під час входу в атмосферу і не становив загрози для населення.

Як зазначають експерти, подібні невеликі астероїди регулярно стикаються із Землею, проте їх вкрай рідко вдається помітити до моменту падіння.

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