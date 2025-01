Якщо бажаєте знайти собі велеченький скарб, шукайте найближчий вулкан, кажуть науковці.

Кожен мріє випадково знайти родовище золота і страшенно на цьому розбагатіти. І насправді нові родовища досі знаходять. Але як саме утворилися ці поклади благородного металу? Група вчених запропонувала нову теорію, яка пояснює появу золотих жил в землі.

Науково-популярне видання Phys.org зазначає, що золотоносні родовища, принаймні ті, що пов’язані з вулканами, походить із мантії Землі та були винесені на поверхню під час викидів магми. Але те, як саме це золото витягується на поверхню, досі є предметом дискусій.

Міжнародна дослідницька група використала метод чисельного моделювання, щоб виявити конкретні умови, за яких утворюються скупчення золота в магмі. Результати свого дослідження команда опублікувала в науковому журналі в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Відео дня

Співавтор дослідження, професор Департаменту наук про Землю та навколишнє середовище Мічіганського університету Адам Саймон каже, що важливу роль у цьому процесі відіграє золото-трисірчаний комплекс, існування якого активно обговорюється. Присутність цього комплексу золота й трисірки під дуже специфічною комбінацією тиску і температури у мантії на глибині 50–80 км під діючими вулканами спричиняє перенесення золота з мантії в магму, яка згодом вивергається на поверхню Землі.

"Ця термодинамічна модель, яку ми зараз опублікували, є першою, яка показує наявність комплексу золото-трисірка, про існування якого ми раніше не знали в цих умовах. Це пропонує найбільш правдоподібне пояснення дуже високих концентрацій золота в деяких мінеральних системах", — сказав Саймон.

Вчені пояснюють, що золото прекрасно себе почуває у мантії Землі, але за певних умов, коли воно зустрічається з іонам трисірки, утворюючи комплекс золото-трисірка. Цей комплекс дуже рухливий в магмі і легко викидається через вулкани.

"Поєднання результатів цього дослідження з існуючими дослідженнями в кінцевому рахунку покращує наше розуміння того, як утворюються родовища золота, і це може мати позитивний вплив на розвідку [нових родовищ]", – пояснює Саймон.

Інші новини зі світу науки

Як писав УНІАН, північна щука з Аляски тепер може перетинати солону воду, аби завоювати нові території в південно-центральній частині Аляски. Раніше науковці вважали, що морські бар'єри, такі як затока Кука, не дозволяють їм поширюватися в інших місцях. Проте нові дослідження показують, що ця риба може ненадовго запливати у солону воду.

Також ми розповідали, звідки взявся Місяць та як на Землі з'явилася вода. Теорія про те, що Місяць з'явився через зіткнення Землі з протопланетою Тея, може бути неправильною.

Вас також можуть зацікавити новини: