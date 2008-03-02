Звідки Донецька область отримала найбільше інвестицій

Нерезиденти з Кіпру інвестували 558 млн. доларів у економіку Донецької області в 2007 році, що стало найбільшим вкладенням іноземного капіталу в регіон.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Донецькій області, всього станом на 1 січня 2008 року прямі іноземні інвестиції надійшли в Донецьку область із 50 країн світу. Окрім Кіпру, за 2007 рік інвестиції надійшли від нерезидентів із Великої Британії - 169 млн. доларів США, Німеччини - 128 млн. доларів США.

За інформацією статистиків, на частку цих трьох країн припадає понад 60% усіх одержаних інвестицій. Серед решти країн, що вклали капітал у підприємства Донецького регіону, виділяються США - 8,5% загального обсягу, Нідерланди - 6,9%, Британські Віргінські острови - 6,6% та Австрія - 5,5%.

В управлінні зазначають, що минулого року обсяг прямих іноземних інвестицій в область зріс більш ніж у півтора раза й на початок 2008 року досяг 1,4 млрд. доларів США. Число підприємств із участю іноземного капіталу становило 429.

Інвестиції надійшли переважно у вигляді грошових внесків - 236 млн. доларів США, або 48% від усіх надходжень, зокрема на 130 млн. доларів іноземними інвесторами придбано акції підприємств регіону.

У галузевій структурі прямих іноземних інвестицій, що надійшли, на першому місці залишається металургійний комплекс - 24,3% загального обсягу. На другому місці - операції з нерухомим майном і надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності (12,3%), на третьому місці - виробництво будматеріалів (9,4%).

Найменше інвестицій було направлено в сільське господарство Донецької області - 1,4% і машинобудування - 2,2%, зазначили в управлінні.