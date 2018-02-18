Нацвідбір на Євробачення-2018: як пройшов другий півфінал (фото, відео)
11:09, 18 лютого 2018Суспільство
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У другому півфіналі національного відбору на Євробачення-2018 перемогли дует Kadnay, співачка Tayanna і виконавець Melovin.
У суботу, 17 лютого, завершилося голосування за учасників другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2018.
У другому півфіналі національного відбору на Євробачення-2018 перемогли дует Kadnay, співачка Tayanna і виконавець Melovin. Вони показали максимальні сумарні результати за підсумками глядацького голосування і оцінок журі.
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Ingret, Julinoza, Yurcash, Mountain Breeze, Illaria, Dilemma не набрали достатньо голосів, щоб продовжити боротьбу.
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ВІДЕО: YouTube UA:Перший
Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого.
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