Нацвідбір на Євробачення-2018: як пройшов другий півфінал (фото, відео)

У другому півфіналі національного відбору на Євробачення-2018 перемогли дует Kadnay, співачка Tayanna і виконавець Melovin.

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