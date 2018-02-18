Прощена неділя 2018: православні готуються до початку Великого посту

11:29, 18 лютого 2018
Суспільство
1110 0
Просити вибачення перед початком Великого посту – одна з найдавніших християнських традицій / фото УНІАН

Прощена неділя означає останній день Масляни. У свою чергу, Масляний тиждень проходить перед Великим постом.

Прощена неділя — це день, в який потрібно відпустити всі образи, налагодити стосунки з рідними, друзями і знайомими, колегами, сусідами та іншими людьми. Необхідно залагодити всі конфлікти.

Читайте такожВ Україні розпочався тиждень Масляної: історія, дати, традиції

У Прощену неділю за звичаєм прийнято вибачитися перед усіма, хто вас оточує, за завдані вільно чи мимоволі образи, а також пробачити всіх, хто чим-небудь образив вас. Якщо у вас просять прощення, в цьому відмовляти не можна – це великий гріх.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #прощена неділя 2018#великий пост