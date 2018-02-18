Прощена неділя 2018: православні готуються до початку Великого посту
11:29, 18 лютого 2018Суспільство
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Прощена неділя означає останній день Масляни. У свою чергу, Масляний тиждень проходить перед Великим постом.
Просити вибачення перед початком Великого посту – одна з найдавніших християнських традицій / фото УНІАН
18 лютого 2018 року православні християни відзначають "Прощену неділю".
Прощена неділя означає останній день Масляни. У свою чергу, Масляний тиждень проходить перед Великим постом.
Прощена неділя — це день, в який потрібно відпустити всі образи, налагодити стосунки з рідними, друзями і знайомими, колегами, сусідами та іншими людьми. Необхідно залагодити всі конфлікти.
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У Прощену неділю за звичаєм прийнято вибачитися перед усіма, хто вас оточує, за завдані вільно чи мимоволі образи, а також пробачити всіх, хто чим-небудь образив вас. Якщо у вас просять прощення, в цьому відмовляти не можна – це великий гріх.
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