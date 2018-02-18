У поліції розповіли, хто відповість за розтрощені під час акції "Смерть Росії" банки у Києві

21:22, 18 лютого 2018
Суспільство
1724 0
У поліції розповіли, кто понесе відповідальність за розтрощені російські банки / фото УНІАН

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва. Там додали, що наразі затриманих немає, дані про подію внесені Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції.

При цьому прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик зазначила, що кримінальну справу буде відкрито у разі подання власниками установ заяви до поліції.

Читайте такожУчасники «Маршу за імпічмент» прийшли під Верховну Раду (фото, відео)"Можу сказати наступне: є організатор цієї акції, який подавав конкретну заяву до  Київської міської державної адміністрації, - він у першу чергу несе відповідальність за те, як буде відбуватися акція. Є групи документування. Я маю на увазі з боку керівників поліції, які фіксують заклики людей до будь-яких радикальних дій і, власне, фіксують протиправні дії. Звичайно, традиційно буде розпочато кримінальне провадження, якщо у нас буде звернення від представників всіх установ, які були пошкоджені. І в рамках цих кримінальних проваджень поліція вже буде давати правову оцінку діям учасників", - сказала вона в ефірі 112 Україна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві пройшла націоналістична акція "Смерть Росії". Під час акції активісти націоналістичних організацій закидали камінням декілька відділень російських банків та будівлю Росспівробітництва.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#націоналісти#смерть росії