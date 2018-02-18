У поліції розповіли, хто відповість за розтрощені під час акції "Смерть Росії" банки у Києві

У поліції зазначили, що кримінальну справу за данним фактом буде відкрито у разі подання постраждалою стороною заяви.

Поліція Києва проводить дослідчу перевірку за фактами пошкодження будівель російських установ учасниками акції "Смерть Росії" у Києві.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва. Там додали, що наразі затриманих немає, дані про подію внесені Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції.

При цьому прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик зазначила, що кримінальну справу буде відкрито у разі подання власниками установ заяви до поліції.

Читайте такожУчасники «Маршу за імпічмент» прийшли під Верховну Раду (фото, відео)"Можу сказати наступне: є організатор цієї акції, який подавав конкретну заяву до Київської міської державної адміністрації, - він у першу чергу несе відповідальність за те, як буде відбуватися акція. Є групи документування. Я маю на увазі з боку керівників поліції, які фіксують заклики людей до будь-яких радикальних дій і, власне, фіксують протиправні дії. Звичайно, традиційно буде розпочато кримінальне провадження, якщо у нас буде звернення від представників всіх установ, які були пошкоджені. І в рамках цих кримінальних проваджень поліція вже буде давати правову оцінку діям учасників", - сказала вона в ефірі 112 Україна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві пройшла націоналістична акція "Смерть Росії". Під час акції активісти націоналістичних організацій закидали камінням декілька відділень російських банків та будівлю Росспівробітництва.