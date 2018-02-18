Під час акції "Смерть Росії" у Києві націоналісти розтрощили відділення російських банків (фоторепортаж)

Будівлю Росспівробітництва учасники закидали яйцями та камінням і порозбивали вікна.

Під час акції "Смерть Росії" активісти націоналістичних організацій закидали камінням декілька відділень російських банків та будівлю Росспівробітництва.

Читайте такожУчасники «Маршу за імпічмент» прийшли під Верховну Раду (фото, відео)Як повідомляє кореспондент УНІАН, учасники ходи кинули декілька каменів у вікна відділення Альфа Банку на Хрещатику, яке щільно охоронялося правоохоронцями. Пізніше вони також закидали камінням ще одне відділення Альфа Банку, але металопластикові вікна не побилися.

Також активісти закидали камінням та побили вікна відділення Сбербанку по вул. Сагайдачного. Будівлю Росспівробітництва, розташовану на вул. Борисоглібська, 2, учасники закидали яйцями та камінням і порозбивали вікна. Правоохоронці нікого не затримали і не вчиняли жодних дій до активістів, які кидали каміння.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві пройшла націоналістична акція "Смерть Росії". Учасники зібрання кількістю до 100 людей пройшли центральними вулицями міста до представництва Росспівробітництва.