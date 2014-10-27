Бойовики зі "Спарти" не ладнають з ватажком: на його місце претендують двоє, що "відзначилися" у штурмах

У батальйоні "Спарта" (Павлов, він же "Моторола") загострюється конфліктміж бойовиками та керівником бандформування.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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Експерт уточнює, що на посаду командира батальйону замість "Мотороли" претендують відразу два кандидати з числа бойовиків, які найбільше відзначилися при штурмі аеропорту в Донецьку.