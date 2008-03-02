Курортний сезон під загрозою: на Чорному морі виявили ще одну масляну пляму

На Чорноморському побережжі Херсонської області виявлено масляну пляму розміром у декілька десятків кілометрів.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в обласному управлінні МНС, в районі від Чорноморського заповідника до села Більшовик місцевими жителями виявлено масляну пляму (можливо, мазут або дизпальне) в безпосередній близькості від самого берега.

На місце забруднення виїхала група фахівців МНС і представники обласної державної адміністрації, які вивчають ситуацію. За попередньою інформацією, на березі вже утворилася нафтова плівка до 3 см по всій протяжності забруднення. Точні розміри плями встановити поки що не вдалося у зв`язку з погодними умовами: на морі шторм.

Керівництво облМНС упродовж сьогоднішнього дня має намір закупити до п`яти тисяч спеціальних мішків, в які працівники МНС і добровольці з довколишніх населених пунктів збиратимуть забруднений прибережний пісок. Зразки забруднення вже зібрано і відправлено на експертизу для виявлення джерела і природи забруднення.

На думку джерела в облМНС, це забруднення пов`язане з торішніми аваріями суден у Азово-Чорноморському басейні, коли до акваторії морів потрапили тисячі тонн мазуту і дизпального. Судячи з усього, це забруднення – відгомін тої екологічної катастрофи, вважає співбесідник агентства. Нинішня поява пов`язана з підвищенням температури моря.

Джерело в облуправлінні МНС не виключає, що у зв`язку із забрудненням курортний сезон у районі такої відомої рекреаційної зони, як Залізний Порт, буде зірвано, і прийом відпочиваючих у цьому районі буде закрито.