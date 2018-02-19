Тут була Революція: журналісти показали, як змінилися майданівські місця за 4 роки (відео)

Сліди великого вогню під час Революції Гідності у столиці прибрали, розповідають журналісти.

ЗМІ показали, як змінився Майдан після штурмів і розстрілів, боротьби не на життя, а на смерть, і моря сліз.

Сайт ТСН.ua та фотограф Наталія Кравчук влаштували "екскурсією" майданівськими місцями, щоб показати, що змінилося за 4 роки.

Читайте такожСліпе вогнепальне поранення у скроню: суд розглянув епізод вбивства Героя Небесної сотні ВайдиБруківку замінили, стіни відреставрували, прибрали сліди великого вогню. Сьогодні тільки відео, фото та спогади свідків повертають у часи, які назвали Революцією Гідності.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого на алеї Героїв Небесної Сотні відбувся флешмоб під назвою "Я пам'ятаю", у якому взяли участь родичі та близькі загиблих учасників Революції гідності.