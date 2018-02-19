Тут була Революція: журналісти показали, як змінилися майданівські місця за 4 роки (відео)

18:08, 19 лютого 2018
Суспільство
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Сайт ТСН.ua та фотограф Наталія Кравчук влаштували "екскурсією" майданівськими місцями, щоб показати, що змінилося за 4 роки.

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Як повідомляв УНІАН, 19 лютого на алеї Героїв Небесної Сотні відбувся флешмоб під назвою "Я пам'ятаю", у якому взяли участь родичі та близькі загиблих учасників Революції гідності.

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Теги: #Революція Гідності#розстріл Небесної сотні