Тут була Революція: журналісти показали, як змінилися майданівські місця за 4 роки (відео)
18:08, 19 лютого 2018Суспільство
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Сліди великого вогню під час Революції Гідності у столиці прибрали, розповідають журналісти.
Сайт ТСН.ua и фотограф Наталья Кравчук показали, насколько изменились майдановские места за 4 года
ЗМІ показали, як змінився Майдан після штурмів і розстрілів, боротьби не на життя, а на смерть, і моря сліз.
Сайт ТСН.ua та фотограф Наталія Кравчук влаштували "екскурсією" майданівськими місцями, щоб показати, що змінилося за 4 роки.
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Як повідомляв УНІАН, 19 лютого на алеї Героїв Небесної Сотні відбувся флешмоб під назвою "Я пам'ятаю", у якому взяли участь родичі та близькі загиблих учасників Революції гідності.
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