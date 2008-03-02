Українські католики святкують 75-ліття Любомира Гузара (фото)

Сьогодні усі українські католики святкують 75-ліття глави Української греко-католицької церкви - Любомира ГУЗАРА, а також 50-ліття його священства.

Хоча день народження у Блаженнішого Любомира був 26 лютого, усі урочистості перенесли на неділю.

З цієї нагоди в Національній опері України розпочався святковий вечір. Очікується, що привітати ювіляра особисто приїде Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

А зранку з нагоди ювілею у київському храмі Святого Василя Великого відбулася подячна архієрейська літургія. На ній були присутні члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, римо- і греко-католицькі єпископи, представники всіх монаших чинів і громад УГКЦ, передає "5-й канал".

Архієпископ подякував усім парафіянам і церковнослужителям і побажав їм: “Старатися жити по Божому. Користати Божі дари, щоби могти робити щось доброго. Воно дає велике задоволення".