Ющенко назвав взірець самовідданого служіння Богу і Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав главу Української греко-католицької церкви, Верховного Архієпископа Києво-Галицького Любомира ГУЗАРА взірцем самовідданого служіння Богу і своїй країні.

На цьому Президент наголосив під час урочистостей з нагоди 75-річного ювілею Блаженнішого Л.ГУЗАРА та 50-річчя його церковного служіння, що відбулися в Національній опері, повідомляє прес-служба Глави держави.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що «греко-католицька церква була переслідувана, проте Ви шляхетно долали виклики долі і труднощі».

Звертаючись до Л.ГУЗАРА, Президент зазначив: «Ваше подвижництво, апостольська ревність, пасторська мудрість і теплота заслужили глибоку шану не лише наших співвітчизників, але й усієї Христової церкви». В.ЮЩЕНКО побажав Л.ГУЗАРУ міцного здоров`я, щасливого довголіття і божої благодаті на многії літа.

Також Президент України вручив главі УГКЦ орден князя Ярослава Мудрого III ступеня за визначний особистий внесок у духовне відродження українського народу, багатолітню церковну діяльність.