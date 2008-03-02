У Криму зиму проводжали чотири сотні сніговиків (фото)

Національний рекорд з ліплення сніговиків став кульмінаційним моментом свята прощання із зимою на знаменитому гірському плато Ай-Петрі.

Цього дня для всіх гостей безкоштовно працювала канатна дорога "Місхор - Ай-Петрі". За 20 хвилин підйому на фунікулері можна було реально переміститися з весни в зиму - різниця температури між нижньою і верхньою станцією "канатки" складала майже 20 градусів. У Великій Ялті було 12-14 градусів тепла, а на плато "мінус 5".

Після трьох годин наполегливої роботи дітей і дорослих, експерти національного проекту "Книга рекордів України" налічили на заліковій поляні 417 снігових баб і сніговиків. Це досягнення номінували як "найбільша кількість сніговиків виліплених з нагоди одного заходу в Україні".

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