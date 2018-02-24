Польському працедавцю, який покинув з інсультом українку, висунули перші обвинувачення

Чоловіка звинувачують у нелегальному працевлаштуванні постраждалої та її сестри.

Власникові фірми зі Сьроди Великопольської, в якій працювала громадянка України, яку працедавець покинув на вулиці з інсультом, висунуто звинувачення у нелегальному працевлаштуванні іноземців.

Читайте такожУ Польщі роботодавець, який викинув українку з інсультом на вулицю, вирішив оплатити її лікуванняЯк повідомляє "Польське радіо", у п’ятницю працівники поліції допитали чоловіка і висунули йому звинувачення нелегального працевлаштування жінки та її сестри.

За словами поліції, чоловіка звинувачують насамперед у неповідомленні про цей факт до Закладу суспільного страхування. Як повідомляє видання, інспектори праці проводять ретельну перевірку підприємства. Її результати мають бути відомі наприкінці березня.

Як повідомляв УНІАН, чоловік не викликав швидку українці, у якої стався інсульт - жінку просто вивезли на вулицю та покинули її, викликавши поліцію як до нібито нетверезої особи. Жінка працювала нелегально.